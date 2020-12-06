Пименов: «Огромные комплименты „Химкам“. Играли в красивый футбол с ЦСКА»

Бывший нападающий сборной России поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками» (2:2).

Огромные комплименты «Химкам». Они играли в красивый футбол. Заставляли ЦСКА смотреть на свои ворота. Хотя в первом тайме был намек на разгром со стороны ЦСКА . Но в этом-то и характер «Химок». Перетерпели, а после перерыва взвинтили темп. ЦСКА оказался к этому не готов. Почему? Это уже вопрос к главному тренеру армейцев. Шкурина надо оценивать по голам. Он забил — выходит, сыграл хорошо. Что касается Фернандеса, то Марио — очень важный игрок для ЦСКА . Его потеря очень ощутима. Вернувшись на поле, отработал он на своем уровне.