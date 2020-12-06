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Пименов: «Огромные комплименты „Химкам“. Играли в красивый футбол с ЦСКА»

06 декабря 2020, 22:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками» (2:2).

Огромные комплименты «Химкам». Они играли в красивый футбол. Заставляли ЦСКА смотреть на свои ворота. Хотя в первом тайме был намек на разгром со стороны ЦСКА. Но в этом-то и характер «Химок». Перетерпели, а после перерыва взвинтили темп. ЦСКА оказался к этому не готов. Почему? Это уже вопрос к главному тренеру армейцев. Шкурина надо оценивать по голам. Он забил — выходит, сыграл хорошо. Что касается Фернандеса, то Марио — очень важный игрок для ЦСКА. Его потеря очень ощутима. Вернувшись на поле, отработал он на своем уровне.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:17
грамотно подошли к делу ... тренер на высоте !
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:13
Пименов, какие апплодисменты Химкам?
Бубнов:" Первый гол в ворота ЦСКА нельзя было засчитывать, Щенникова подтолкнули в спину."
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 07:41
Химки играли в уродливый оборонительный антифутбол. Большую часть времени прижимались к своей штрафной. Было ощущение, что играют команды из разных лиг. Результат - не заслуга Химок, а недоработка ЦСКА.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 04:57
Справедливый результат, Химки не заслужили поражения
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:34
Тут главное результат.
djo11
djo11
вчера в 00:54
сколько можно терпеть 3 матча 2 очка спартак и зенит давли лидерство, мол давайте!!! надо взять за шкирку этого тренеришку и как нашкодевшего кота мордой в 62о потыкать что бы понимал как матчи отдавать, фонбет мать его
mihaluch
mihaluch
06 декабря в 23:14
Надо было ЦСКА реализовывать свои моменты в первом тайме.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 23:00
Мы хотябы не проиграли,уже прогресс!
mangox22
mangox22
06 декабря в 22:48
Молодцы Химки
drug01
drug01
06 декабря в 22:43
Согласен с ним интересно было смотреть на игру
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 22:31
Мирзов, про него говорите
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 22:29
Черевченко умеет ставить игру а нас разучились.
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 22:26
Химки преобразились с приходом Черевченко
beefs
beefs
06 декабря в 22:22
жаль что Химки не победили...
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