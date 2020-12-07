ГлавнаяНовости

Кавани и Марсьяль пропустят матч с «Лейпцигом» из-за травм

вчера, 17:35
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Форварды «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль пропустят встречу с «Лейпцигом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Причина — небольшие повреждения игроков. Об этом заявил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.

Все новости
Буффон вернулся в общую группу «Ювентуса» после травмы
Вчера, 15:26 Комментарии4
Хави Мартинес выбыл до конца года из-за травмы
Вчера, 14:13 Комментарии2
Видаль, скорее всего, не сыграет в матче с «Шахтером»
Вчера, 13:26 Комментарии5
Серхио Рамос готов сыграть против «Боруссии» Менхенгладбах
Вчера, 08:59 Комментарии5
Рауль Хименес выписан из больницы после перелома черепа
Вчера, 08:29 Комментарии7
ОфициальноНападающий «Барселоны» Дембеле получил травму
06 декабря Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
hoper
hoper
вчера в 20:04
Марсиаль - потеря?Это подарок судьбы.Хотя шансов на успех не особо много.Лейпциг будет костьми ложиться , чтобы выиграть
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 20:01
Кавани потеря, не поспоришь
Spellman
Spellman
вчера в 18:59
Ну без Марсиаля шансов больше. Но Кавани это конечно потеря.
marvel777
marvel777
вчера в 18:21
ну Марс в нынешней форме это вообще не потеря
beefs
beefs
вчера в 18:03
очень жаль, скорейшего выздоровления...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:57
Тем проще будет Лейпцигу.
particular
particular
вчера в 17:57
Потеря зубов ещё больше обнажит беззубость 😉
Mikki
Mikki ответ bdfyjdbx (раскрыть)
вчера в 17:52
Да.

Отправили еще Форварду и Жене болельщика.
shlomo
shlomo
вчера в 17:43
На мой взгляд это потеря....думаю, что Быки выиграю более чем уверенно в счете
David Young
David Young
вчера в 17:37
Это ещё больше осложнит задачу Манчестер Юнайтед. Но красные дьяволы всё равно имеют достаточно хорошие шансы победить, как, впрочем, и красные быки из Лейпцига.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:36
Скорейшего выздоровления футболистам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:36
Это потеря для них...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:36
Здоровья тебе Марсьяль
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100