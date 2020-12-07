Кавани и Марсьяль пропустят матч с «Лейпцигом» из-за травм

«Сабадель» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (09.12.2020) «Сабадель» и «Алькоркон» — аутсайдеры Сегунды, которые сыграют в рамках

«Олимпиакос» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020) Чтобы продолжить свое выступление в еврокубках в этом сезоне, «Олимпиакос»