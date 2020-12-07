Кавани и Марсьяль пропустят матч с «Лейпцигом» из-за травм

Форварды «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль пропустят встречу с «Лейпцигом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Причина — небольшие повреждения игроков. Об этом заявил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.
|РБ Лейпциг-:-Манчестер Юнайтед
|23:00 Не начался
Форварды «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль пропустят встречу с «Лейпцигом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Причина — небольшие повреждения игроков. Об этом заявил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.
Отправили еще Форварду и Жене болельщика.
Отправили еще Форварду и Жене болельщика.