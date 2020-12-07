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Серхио Рамос готов сыграть против «Боруссии» Менхенгладбах

вчера, 08:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Реала» Серхио Рамос полностью восстановился от травмы.

Как сообщает источник со ссылкой на Marca, капитан мадридского клуба приступил к полноценным тренировкам. Рамос тренировался по индивидуальной программе перед матчем 12-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:0), поэтому наставник команды Зинедин Зидан решил не рисковать здоровьем футболиста, оставив его вне заявки на игру.

Теперь Рамос готов появиться на поле с первых минут в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах, чтобы помочь своей команде выйти в плей-офф соревнования.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:32
Хорошо что готов)))без него тяжело)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:25
Настало время решающих матчей. Давай, Серёжа, верим с тебя!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:28
Рамос это сила и мощь.
Gahi
Gahi
вчера в 09:02
С ним команда будет на много сильнее.
shlomo
shlomo
вчера в 09:02
Это конечно хорошо.....посмотрим как это отразиться на игре
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