Серхио Рамос готов сыграть против «Боруссии» Менхенгладбах

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вчера, 08:59

Защитник «Реала» полностью восстановился от травмы.

Как сообщает источник со ссылкой на Marca, капитан мадридского клуба приступил к полноценным тренировкам. Рамос тренировался по индивидуальной программе перед матчем 12-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:0), поэтому наставник команды решил не рисковать здоровьем футболиста, оставив его вне заявки на игру.

Теперь Рамос готов появиться на поле с первых минут в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах, чтобы помочь своей команде выйти в плей-офф соревнования.