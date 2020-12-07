Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ -22 для сборной России.

Неплохой жребий. Все соперники, на мой взгляд, сборной России под силу. Думаю, особо некого выделять. Все говорят, что, да, в соперники досталась Хорватия, вице-чемпион мира. Но у хорватской сборной происходит смена поколений. Это уже не те хорваты, что были два-три года назад. Но в любом случае, конечно, это топовая команда. Словения и Словакия — хорошие сборные, плюс-минус равны нам. Возможно, мы посильнее, но, опять же, нам придется нелегко. Обычно матчи с этими сборными у нас проходят тяжело.

Кипр и Мальту проходными соперниками не назову. Сейчас таких просто нет. Кипр недавно был нашим оппонентом в отборе к Евро. У нас с ним была простая игра в гостях, но непростая дома. Конечно, будет тяжело со всеми соперниками. Но, ничего смертельного в этой группе нет. Мне кажется, у нас есть все шансы. Почему бы не побороться за первое место?