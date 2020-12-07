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Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»

вчера, 23:20

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ-22 для сборной России.

Неплохой жребий. Все соперники, на мой взгляд, сборной России под силу. Думаю, особо некого выделять. Все говорят, что, да, в соперники досталась Хорватия, вице-чемпион мира. Но у хорватской сборной происходит смена поколений. Это уже не те хорваты, что были два-три года назад. Но в любом случае, конечно, это топовая команда. Словения и Словакия — хорошие сборные, плюс-минус равны нам. Возможно, мы посильнее, но, опять же, нам придется нелегко. Обычно матчи с этими сборными у нас проходят тяжело.

Кипр и Мальту проходными соперниками не назову. Сейчас таких просто нет. Кипр недавно был нашим оппонентом в отборе к Евро. У нас с ним была простая игра в гостях, но непростая дома. Конечно, будет тяжело со всеми соперниками. Но, ничего смертельного в этой группе нет. Мне кажется, у нас есть все шансы. Почему бы не побороться за первое место?

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:05
Сначала жребию радуемся, потом плачим.
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 00:26
"это не те хорваты, что вы ищете.."
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:16
еще одно дно про Хорватов вякать начало, из 5 навесов аж целых 0 смог положить в нужную зону))) о... я помню игру этого самородка))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:46
У хорватов смена поколений. Только у нас ее нет...
Loko57
Loko57
вчера в 23:39
Это уже совсем не те Хорваты... Но для наших и эти как те.
Пердивбург
Пердивбург
вчера в 23:26
Для нашей сборной хорваты всегда те.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ офигенный (раскрыть)
вчера в 23:25
Увы, мимо, Зоба сейчас лучший игррк чемпа
офигенный
офигенный ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
офигенный был матч
Zola
Zola
вчера в 23:23
Но все же они, хорваты.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:22
Тем хорватам мы проиграли из-за Марио Фернандеса, теперь его нет, удачи Стасу
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