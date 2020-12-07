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Уткин: «У Комличенко востребованное амплуа, в России на таких спрос»

вчера, 15:56

Блогер и футбольный журналист Василий Уткин поделился мнением об игре форварда «Динамо» Николая Комличенко.

Комличенко зарекомендовал себя в Чехии как бомбардир, как нападающий штрафной, готовый принимать мяч, делать скидки и так далее. Вернувшись в Россию, он сначала демонстрировал игру, которую от него ожидали, а сейчас делает это только время от времени. Готов предположить, что, наверное, это связано с тем, что он весьма доволен жизнью на новом большом окладе в Москве. Надеюсь, что это временно.

Для того чтобы быть нападающим штрафной, у него есть абсолютно все. У него востребованное амплуа, в России такой игрок будет всегда пользоваться спросом. Как это давно замечено, в нашей стране практически любая команда, не претендующая на место в еврокубках и не планирующая за него бороться, выбирает закрытый вариант игры. Наличие такого центрфорварда в такой амбициозной команде, как «Динамо», делает ее гораздо более приспособленной для «взлома».

Ранее Василий Уткин оценил выступления полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:05
Как достала эта грязная утятина.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:58
Я ещё во время его восхвалений в Чехии говорил,что он у нас не заиграет,как персонально Месси и Роналду.Наш железобетонно-саманный дом можно разрушить только тем,что когда-то слыло характеристикой советского футбола:Коллективными усилиями ,в сочетании с индивидуальным мастерством.
beefs
beefs
вчера в 16:02
Комличенко действительно перестал забивать....
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:57
Что то утка разговорилась или точнее раскаркалась.
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