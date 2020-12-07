Уткин: «У Комличенко востребованное амплуа, в России на таких спрос»

Блогер и футбольный журналист Василий Уткин поделился мнением об игре форварда «Динамо» .

Комличенко зарекомендовал себя в Чехии как бомбардир, как нападающий штрафной, готовый принимать мяч, делать скидки и так далее. Вернувшись в Россию, он сначала демонстрировал игру, которую от него ожидали, а сейчас делает это только время от времени. Готов предположить, что, наверное, это связано с тем, что он весьма доволен жизнью на новом большом окладе в Москве. Надеюсь, что это временно.

Для того чтобы быть нападающим штрафной, у него есть абсолютно все. У него востребованное амплуа, в России такой игрок будет всегда пользоваться спросом. Как это давно замечено, в нашей стране практически любая команда, не претендующая на место в еврокубках и не планирующая за него бороться, выбирает закрытый вариант игры. Наличие такого центрфорварда в такой амбициозной команде, как «Динамо», делает ее гораздо более приспособленной для «взлома».