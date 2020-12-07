Ойеволе — о проблемах клуба: «Всё полностью зависит от губернатора»

Защитник «Тамбова» рассказал о финансовых проблемах клуба.

Ситуация не изменилась. Я не мог предположить, что окажусь в такой ситуации. Она очень сильно влияет абсолютно на всё. Нам всем она уже надоела. Губернатор пока что не сдерживает своих обещаний и слов. Нам уже не хочется разговаривать на эту тему, приходится верить, что все еще возможно что-то хорошее. Всё полностью зависит от губернатора.