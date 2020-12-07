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Ойеволе — о проблемах клуба: «Всё полностью зависит от губернатора»

вчера, 18:52

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе рассказал о финансовых проблемах клуба.

Ситуация не изменилась. Я не мог предположить, что окажусь в такой ситуации. Она очень сильно влияет абсолютно на всё. Нам всем она уже надоела. Губернатор пока что не сдерживает своих обещаний и слов. Нам уже не хочется разговаривать на эту тему, приходится верить, что все еще возможно что-то хорошее. Всё полностью зависит от губернатора.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 20:03
Тут организаторы клуба не рассчитали свои силы.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:47
Знал куда идёшь
beefs
beefs
вчера в 19:23
взяли что можно было, пора банкротить...
Introvert
Introvert
вчера в 19:22
Губернатор денег не даст. Пишите письмо Путину.
pomor45
pomor45
вчера в 19:19
приходится верить, что все еще возможно что-то хорошее. Всё полностью зависит от губернатора.
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Если губернатор сдержит слово, значит, не найдя спонсора, залез в бюджет области, а это ещё хуже. В профессиональном футболе не должно всё зависеть от губернатора.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:04
Понял "толстолобик" , что не вытянуть команду и просто плюнул на нее.
LOpp
LOpp ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:58
Как раз таки конец известен. 99% Тамбов ждёт участь Амкара и Тосно.
shlomo
shlomo
вчера в 18:56
Это очень печальная история...с неизвестным концом
Gahi
Gahi
вчера в 18:54
Очень сложный вопрос а хозяин кто.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:53
Дайте ему на лапу
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