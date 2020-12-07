Аршавин: «Хорватия будет фаворитом в нашей группе»

Экс-хавбек «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ -22 для сборной России.

Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Мы тоже боеспособны. У нашей команды есть шанс. Рабочая группа. Жребий нормальный, на мой взгляд.