ГлавнаяНовости

Аршавин: «Хорватия будет фаворитом в нашей группе»

вчера, 21:32

Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ-22 для сборной России.

Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Мы тоже боеспособны. У нашей команды есть шанс. Рабочая группа. Жребий нормальный, на мой взгляд.

Все новости
Сёмин: «Календарь РПЛ должен быть максимально комфортным для сборной»
Сегодня, 04:53 Комментарии3
Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии23
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 01:04
Мы знаем, что это наши проблемы, но Андрюха - кэп, спасибо!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:19
Андрюша кажись Луну только что открыл. Незавидный эксперт.
Спрaведливый
Спрaведливый
вчера в 23:51
Это верное замечание
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:23
Ия не люблю, может поэтому мы оба любим футбол. Но фантастика была когда Реал обыграли, больше её нет
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:20
Я не люблю фантастику.
Alhunah
Alhunah
вчера в 23:07
рили?
drug01
drug01
вчера в 23:06
Пока нам везёт
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:03
А позолоченых и не будет.
Будет Мирзов, Ломовицкий, Рассказов а не Щенников с Обляковым и Чаловым, которые в упор не могут попасть
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 22:46
Любая команда фаворит против нашей сборной. Гыгыгы
anfield1984
anfield1984
вчера в 22:27
Вода мокрая
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:15
Группа рабочая, жребий удачный, боеспособность под вопросом, шансов по последней игре сборной России все-таки маловато. Время для работы над ошибками есть, надо только им воспользоваться с умом, а не как у нас обычно делается.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:14
Все группы рабочие, но "звезды" не любят работать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:03
Любой был бы фаворитом в нашей группе!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
вчера в 22:01, ред.
Такое чувство, Россия жеребилась из первой корзины )) Хорватия сейчас никакущая и тянет по уровню на вторую корзину. Словаки тем более ни о чём, третья корзина их уровень, а никак не вторая
Cat01
Cat01
вчера в 21:49
Шанс есть это хорошо
BDA81
BDA81
вчера в 21:36
Андрей что то больно политкорректности набрался)) с такой игрой наших полуфабрикатов последнее место!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:34
Все может быть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100