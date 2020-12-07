Аршавин: «Хорватия будет фаворитом в нашей группе»

Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ-22 для сборной России.
Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Мы тоже боеспособны. У нашей команды есть шанс. Рабочая группа. Жребий нормальный, на мой взгляд.
Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ-22 для сборной России.
Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Мы тоже боеспособны. У нашей команды есть шанс. Рабочая группа. Жребий нормальный, на мой взгляд.
Будет Мирзов, Ломовицкий, Рассказов а не Щенников с Обляковым и Чаловым, которые в упор не могут попасть
Будет Мирзов, Ломовицкий, Рассказов а не Щенников с Обляковым и Чаловым, которые в упор не могут попасть