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Булатов: «Футбол в России слишком медленный и оборонительный»

вчера, 16:23

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал неудачи российских клубов в еврокубках.

Мы уступаем в атлетизме. 90 минут в высоком темпе не выдерживаем. В отличие от соперников, которые в своих чемпионатах привыкли к максимальной интенсивности. Еще они лучше работают с мячом, быстрее принимают решения. А у нас футбол слишком медленный и оборонительный.

Что делать? Тренеры по физподготовке, работающие в российских клубах, должны задуматься — как добиться такой же быстроты в ногах. Наверное, нужно пересмотреть методику. Раз отстаем уже и от англичан, и от испанцев, и даже от австрийцев. Впрочем, здесь вопрос не только к специалистам по «физике», но и к главным тренерам. Вот, например, Сандро Шварц. Вы заметили, насколько с его приходом в игре «Динамо» возросла интенсивность?

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 22:17
Футбола в России нет. Есть тотализаторы,спекуляции и отмывание денег.
протон1
протон1
вчера в 21:26
Шикарные автомобили, модные клубы, маска от коронавируса из крокодиловой кожи. Кокорин, кстати, такой не один. Полузащитник того же Спартака Остон Урунов на поле себя пока не проявил, но успел насмешить одноклубников. Сразу после приезда в Москву побежал одеваться в ГУМ.
протон1
протон1
вчера в 21:25
Выиграл - празднуй. Проиграл - иди как все в ближайший сетевой. Как будет выглядеть справедливая система распределения финансов пока не ясно. Скептики утверждают, что менеджеры в любом случае придумают, как обойти правила. Ну а болельщикам остается только верить в наш футбол и футболистов, которые умеют не только зарабатывать, но и играть. ■
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:13
Вот в атлетизме мы как раз неуступаем, а вот по скорости работы с мячом, мысли, технике одни из худших.
pomor45
pomor45 ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 19:06
Эффективно преодолевать "автобус" можно только на скоростях. Так, чтобы вернуться не успевали. Зенит же начинает выстраивать замысловатую позиционку, гонять мячик выискивая щелку ... и теряет мяч. Потом контратака "автобуса", уже он теряет мяч, а вместо острой и быстрой атаки снова позиционка, в лучшем случае безадресный навес в штрафную ... и так по кругу.
pomor45
pomor45
вчера в 18:57
Контракты хорошие: обороняйся себе, не спеша. В "автобусе" так уютно.
ТТ
ТТ
вчера в 18:53
Но за то зарплаты шустрые !!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:50
Да, одно к другому, комплекс проблем. Очень поможет лимит, поля и прочая осень-весна)
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:20, ред.
У нас не только медленный и автобусы ставят, а ещё пользуются помощью судей и админресурсом.
Сп62
Сп62
вчера в 18:11, ред.
Атлетизм и физику можно наработать. А вот быстрота футбольного мышления во многом зависит от техники владения мячом. Если наши мастера укрощают мяч со второго, а то и с третьего касания, то дальше уже и рассуждать не о чём.
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:56
У нас футбол,в проекции на игроков :Щадящий и финансово благополучный.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:55
У Шварца два последних матча "интенсивность" привела к одному случайному результату и одному закономерному.Какой как считать-дело любого.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:54
Какой атлетизм?! Вместо режима - гулянки, вместо витаминов - водка, вместо дриблинга - понты, вместо бега - ходьба, вместо ожиданий - проблемы. Это РПЛ!!!!
Cat01
Cat01
вчера в 17:24
Другого футбола пока у нас нет
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:18
А как по другому, если против Зенита все ставят автобус, кроме единичных случаев. С кем ему на скоростях играть? Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:45
Быстрота и интенсивность прививаются с детства.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:25
Он просто медленный и не оборонительный, ни атакуюший.
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