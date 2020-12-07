Булатов: «Футбол в России слишком медленный и оборонительный»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал неудачи российских клубов в еврокубках.

Мы уступаем в атлетизме. 90 минут в высоком темпе не выдерживаем. В отличие от соперников, которые в своих чемпионатах привыкли к максимальной интенсивности. Еще они лучше работают с мячом, быстрее принимают решения. А у нас футбол слишком медленный и оборонительный.

Что делать? Тренеры по физподготовке, работающие в российских клубах, должны задуматься — как добиться такой же быстроты в ногах. Наверное, нужно пересмотреть методику. Раз отстаем уже и от англичан, и от испанцев, и даже от австрийцев. Впрочем, здесь вопрос не только к специалистам по «физике», но и к главным тренерам. Вот, например, Сандро Шварц. Вы заметили, насколько с его приходом в игре «Динамо» возросла интенсивность?