ГлавнаяНовости

Кейн: «Наверное, сейчас я нахожусь в лучшей форме в жизни»

вчера, 10:07

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мнением о своей игре в текущем сезоне АПЛ. Харри забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 11 матчах сезона.

Наверное, сейчас я нахожусь в лучшей форме в жизни. Точно скажу, что это лучшее начало сезона для меня.

Однако впереди еще долгий путь. Раньше уже были сезоны, когда «Тоттенхэм» оказывался на вершине на какое-то время, но чтобы остаться на ней, нужно победить в длинной и тяжелой гонке.

Недавно Кейн стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби.

Все новости
Гризманн: «Игроки „Барсы“ должны нести ответственность за этот результат»
Сегодня, 04:22 Комментарии1
Ройс: «Победа над „Зенитом“ далась нам с большим трудом»
Сегодня, 03:45 Комментарии1
Витсель: «Не стал праздновать гол из-за уважения к „Зениту“ и болельщикам»
Сегодня, 03:28 Комментарии4
Куман: «„Барса“ начала матч так, словно не очень-то и хотела победить»
Сегодня, 03:12 Комментарии2
Роналду: «Я никогда не считал Месси своим соперником. Мы отлично ладим»
Сегодня, 02:57 Комментарии9
Сульшер: «МЮ слишком поздно начал играть»
Сегодня, 02:45 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
St David
St David
вчера в 11:10
Молодец!
Я на стреме
Я на стреме ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 10:38
Жозе даже с засохшей пихты, всегда умудрялся два урожая в год плодов собрать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:16
Хари просто великолепен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:10
Достиг пика формы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100