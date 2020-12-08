Кейн: «Наверное, сейчас я нахожусь в лучшей форме в жизни»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мнением о своей игре в текущем сезоне АПЛ. Харри забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 11 матчах сезона.
Наверное, сейчас я нахожусь в лучшей форме в жизни. Точно скажу, что это лучшее начало сезона для меня.
Однако впереди еще долгий путь. Раньше уже были сезоны, когда «Тоттенхэм» оказывался на вершине на какое-то время, но чтобы остаться на ней, нужно победить в длинной и тяжелой гонке.
Недавно Кейн стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби.