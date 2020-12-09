Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба ушёл из клуба

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сегодня, 18:51

Полузащитник всё ближе к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник со ссылкой на Manchester Evening News, некоторые футболисты манчестерского клуба хотят, чтобы Погба был продан. Игроки МЮ считают, что в неубедительных результатах команды в нынешнем сезоне виноват главный тренер , который слишком снисходителен к некоторым футболистам, в числе которых находится и Погба.

Кроме того, игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что основным голкипером клуба должен быть , а не , который показывает не лучшие выступления в последнее время.