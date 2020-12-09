Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба ушёл из клуба

Полузащитник Поль Погба всё ближе к уходу из «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает источник со ссылкой на Manchester Evening News, некоторые футболисты манчестерского клуба хотят, чтобы Погба был продан. Игроки МЮ считают, что в неубедительных результатах команды в нынешнем сезоне виноват главный тренер Оле-Гуннар Сульшер, который слишком снисходителен к некоторым футболистам, в числе которых находится и Погба.
Кроме того, игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что основным голкипером клуба должен быть Дин Хендерсон, а не Давид Де Хеа, который показывает не лучшие выступления в последнее время.
Наверное Погба виноват что Магуайр и Шоу так бездарно сыграли с Лейпцигом??? А что касаемо Сульгара, то с ним МЮ ждёт ,,Вершина,, Ливерпуля 90-20 годов.
Наверное Погба виноват что Магуайр и Шоу так бездарно сыграли с Лейпцигом??? А что касаемо Сульгара, то с ним МЮ ждёт ,,Вершина,, Ливерпуля 90-20 годов.