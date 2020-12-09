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Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба ушёл из клуба

сегодня, 18:51

Полузащитник Поль Погба всё ближе к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник со ссылкой на Manchester Evening News, некоторые футболисты манчестерского клуба хотят, чтобы Погба был продан. Игроки МЮ считают, что в неубедительных результатах команды в нынешнем сезоне виноват главный тренер Оле-Гуннар Сульшер, который слишком снисходителен к некоторым футболистам, в числе которых находится и Погба.

Кроме того, игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что основным голкипером клуба должен быть Дин Хендерсон, а не Давид Де Хеа, который показывает не лучшие выступления в последнее время.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 22:10
Угу, когда Вудворд спросил бы кого продать, он сказал бы: "Вот этого негра"
Хет трик Дзюбы
Хет трик Дзюбы ответ hoper (раскрыть)
сегодня в 22:07
ну я читал что его агент Райола стал просить повышения заработка для на то еще время ноунейма, а САФа это возмутило и он доложил руководству что от него нужно избавляться, ну те его и вроде как за копейки Юве и скинули
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 22:00
я так понимаю,игроки МЮ сливают Погбу и ДДГ.
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 21:24
Его надо было ещё при Мауре выкинуть
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ JackNorz (раскрыть)
сегодня в 20:57, ред.
Он не черный. Он - "не белый". Скоро в Европе приживется этот термин :" не белый ". Черными же уже называть нельзя.
hoper
hoper
сегодня в 20:40
Ну если в МЮ каждый решает ,что надо делать то плохи их дела.То что викинг слаб -это понятно.Так делайте что-нибудь уже тогда.Пока Почеттино свободен
hoper
hoper ответ Хет трик Дзюбы (раскрыть)
сегодня в 20:38
САФ его выгнал , а не продал.В остальном полностью согласен.
JackNorz
JackNorz
сегодня в 20:36
Это все потому что он черный!
Хет трик Дзюбы
Хет трик Дзюбы
сегодня в 20:22, ред.
Погба это никчемная трата денег, МакТоминай у которого уверен зарплата в разы меньше пытается быть полезным и старается за свои копейки, этот же барин как на манежную площадь с пекинесом прогуляться выходит, никакого характера, отдачи и цели для результата!!!! Юве здраво на"бали МЮ их же воспитанником!А так великий САФ недаром его продал, старик еще тогда прочитал, что духом он для МЮ не подходит!
juvenale
juvenale
сегодня в 20:19
так он же не играл вроде)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:19, ред.
Демократия у них. Когда игроки миллионеры все решвют минуя тренера.
andre_can
andre_can
сегодня в 20:18
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 20:17
    Да, я тоже хотел чтобы Погба, Де Хеа и Сульшер ушли. У Де Хеа огромная зарплата. Да он много сделал для МЮ, но увы уже не тот.
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 20:04
    К сожалению МЮ уже не нормальный футбольный клуб, это уже пристанище богатеев актеров которые якобы игрой в футбол получают бешенные бабки а на игру им не очень то и хотелось, Американская мечта - зарабатывать на ничего не делать. Не продавайте хорошие клубы америкосам, Арсенал они вроде давно купили
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:53
    Может и уйдёт когда нить))
    XL-965
    XL-965
    сегодня в 19:46
    А себя каждый не хочет обвинить????
    Наверное Погба виноват что Магуайр и Шоу так бездарно сыграли с Лейпцигом??? А что касаемо Сульгара, то с ним МЮ ждёт ,,Вершина,, Ливерпуля 90-20 годов.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 19:41
    Для этого и нужен тренерский состав
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 19:36
    Можем забрать уголька мультов за 10, ахаха)
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 19:31
    Так,тренера к черту,Погбу с Дыхеей тоже,хозяев-вшею..и как на Потёмкине-повесить всех офицеров и красный флаг...да,сменить название-Манчестер Анархия...)
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 19:30
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:25
    потому что он ... как это будет по-румынски ... ?
    particular
    particular
    сегодня в 19:24
    Профсоюзный актив обозначил претендентов для рассылки чёрных меток... Ждём расширения списка претензий - ибо, в них залог успеха команды 😉
    4RT
    4RT
    сегодня в 19:17
    Видать тоже рассисты!😁
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:13
    Негра гнать нужно было ещё три года назад.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 19:12
    Огласите весь список)))
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 19:09
    Ну может хоть это поможет и наконец Погба отпустят из этого болота, что застоялось на годы после Фергюссона...
    Я на стреме
    Я на стреме
    сегодня в 19:06
    румынский тренер, решил бы эту проблему
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 19:04
    Может футболисты МЮ и правы, но подобные решения должны исходить от тренера и руководства клуба. А дело футболистов - в футбол хорошо играть за более чем нескромное в МЮ вознаграждение. Демократия в футбольных клубах имеет часто весьма плачевные последствия.
    ManUnited87
    ManUnited87
    сегодня в 18:59
    И ведь не поспоришь,все претензии по делу.
    allemz
    allemz ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 18:58
    Поэтому принимать меры нужно только по Давиду))
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