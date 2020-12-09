«Бавария» хочет воспользоваться ситуацией в «Барсе» и подписать де Йонга

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сегодня, 13:44

«Бавария» хочет воспользоваться финансовой неопределенностью в «Барселоне», чтобы подписать полузащитника , сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Бавария» планирует использовать свой статус доминирующего клуба в Европе, чтобы уговорить футболиста на переход.

Де Йонг недавно продлил контракт с «Барсой» до 2026 года, однако, как отмечается, клубу пришлось сократить свою зарплатную ведомость более чем на 100 миллионов евро, плюс в январе состоятся президентские выборы, из-за которых может смениться трансферная политика. Таким образом, «Барселоне», возможно, придется продать одного из своих ключевых игроков.