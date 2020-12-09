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«Бавария» хочет воспользоваться ситуацией в «Барсе» и подписать де Йонга

сегодня, 13:44

«Бавария» хочет воспользоваться финансовой неопределенностью в «Барселоне», чтобы подписать полузащитника Френки де Йонга, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Бавария» планирует использовать свой статус доминирующего клуба в Европе, чтобы уговорить футболиста на переход.

Де Йонг недавно продлил контракт с «Барсой» до 2026 года, однако, как отмечается, клубу пришлось сократить свою зарплатную ведомость более чем на 100 миллионов евро, плюс в январе состоятся президентские выборы, из-за которых может смениться трансферная политика. Таким образом, «Барселоне», возможно, придется продать одного из своих ключевых игроков.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:31
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 19:38
    Йонгу нужно бежать из барсы, там он лишь деградирует
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 18:25
    даже в юве при Пирло,смотрелся куда лучше,чем в этой барсе. У меня такое ощущение,что сейчас в барсу пинком никого путёвого не загонишь.А ведь сосвсем недавно,была командой мечты,как и Реал.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 17:57
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      сегодня в 17:53
      Пусть и муську заберут вдогонку.
      A.S.A
      A.S.A
      сегодня в 17:42
      Сейчас Френк совершенно не похож на себя самого образца выступления за Аякс...
      Не думаю что он 6словил "звезду", возможно вся атмосфера в Барсе давит на него, в клубе сейчас и игровой и финансовый кризис..... да и посмотрите кто из последних игроков перешедших в Барсу не потерял в качестве игры...Гриз Дембеле Каутиньо показывали отличную игру в своих клубах, а после перехода в Барсу сильно сдавали....
      Ничего не имею против великой Барселоны, но думаю, что дело не в игроке...атмосфера сейчас в клубе не та....
      А что касается разговоров о переходе в Баварию...., немцы явно не станут платить за него 100 лямов, но в Баварии у него может получится намного лучше
      Всем добра!
      DEIVID
      DEIVID ответ Верг (раскрыть)
      сегодня в 16:33
      Да он даже лучше Левандовсий тогда сыграл, тот весь матч пыжился, пыжился и кое-как один гол забил ничего не решавший.
      DEIVID
      DEIVID ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
      сегодня в 16:31
      Думаю, продавать всё равно придётся какой-нибудь ценный актив.
      Б Р А Т
      Б Р А Т
      сегодня в 16:26
      Mundodeportivo: «Бавария» хочет воспользоваться ситуацией в «Барсе» и подписать де Йонга
      Барселона:
      Верг
      Верг ответ STVA 1 (раскрыть)
      сегодня в 16:07
      Ну в баварии даже коутиньо чего то там забивал в полуфинале лч, и выиграл ее
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 15:42, ред.
      Ситуация в "Барсе" очень нехорошая.
      Футболист, который перестал играть, не перестал получать огромную зарплату.
      Мало того, он продолжает негативно влиять на внутреннюю ситуацию в клубе.
      Неужели болельщикам "Барселоны" еще не надоела эта аргентинская крыса?
      А ведь он хочет, чтобы с ним продлили контракт и улучшили его условия.
      Великий клуб, избавляйся быстрее от великой обузы.
      KamazOMvMOZG
      KamazOMvMOZG
      сегодня в 15:42
      Паренек был перспективным... и на этом все. Сейчас он вообще никакой. Возможно это так влияет раздевалка на людей и ломает их стержень)
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 15:39
      Месси при всём негативе который вокруг него , Барсе приносит не мало денег)
      Raamtvall
      Raamtvall
      сегодня в 15:36
      Ручная балетная газетёнка слёзно надеется, что баварский мешок кинется подбирать их мусор за 70+ лимонов? Ну-ну. Разве что как бесполезного бразильца вашего - на год в аренду, чисто поорать. Уже ведь достаточно очевидно, что этот выводок голландской школотени - Зиеш, де Лигт, де Йонг, ван де Бек - не более, чем распиаренные посредственности, один раз в жизни случайно выстрелившие.
      Миротворец Мышкин.
      Миротворец Мышкин. ответ DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 15:32
      Так у клуба как раз задача сократить зарплатную ведомость, а Месси - самый высокооплачиваемый игрок клуба.
      Мessi 10
      Мessi 10
      сегодня в 15:30
      Причём здесь Месси? Речь о де Йонге! Многим местным бестолочам лишь бы ляпнуть. Уймитесь наконец и поймите, что продажа Месси НЕ решит все накопившиеся проблемы Барселоны, в том числе и финансовые.
      А по теме - де Йонг так и не раскрылся. Причин может быть много, но от его продажи Барса ничего не потеряет
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar
      сегодня в 15:27, ред.
        Василий 50
        Василий 50
        сегодня в 15:23
        Пора "Барселоне" развиваться без Месси.
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        сегодня в 15:21
        Месси жрет бюджет "Барсы", его и убирали бы.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 14:44
        Честно сказать, не считаю сильнее того же Пуча..
        Пока я не видел от него топового футбола
        particular
        particular
        сегодня в 14:42
        Возможно, неприкаянность Френки в Барсе и своевременная прагматичность немцев, в совокупности, будут полезны каждой из сторон 🤔
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 14:39
        Сейчас Барселону вполне можно уговорить отдать подешевке игрока.
        DEIVID
        DEIVID ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
        сегодня в 14:37
        И за сколько они его продадут с контрактом до 2021? За копейки. А скорее всего если он решит уйти, то это случится бесплатно. Барса только на зарплате сэкономит.
        STVA 1
        STVA 1
        сегодня в 14:35
        Де Йонг ни о чем в Барсе!Может в Баварии раскроется!
        Миротворец Мышкин.
        Миротворец Мышкин.
        сегодня в 14:33
        Продайте вы Месси и будет вам счастье! Не отрабатывает он в свои 33 года такую зарплату. Ещё пару ветеранов разогнать и все будет ОК!
        Фредерик Крюгер
        Фредерик Крюгер
        сегодня в 14:07, ред.
        Де Йонг в Барсе так себе, а в Баварии он сумеет конкурировать с условным Киммихом?
        BOSSHUGOBOSS
        BOSSHUGOBOSS
        сегодня в 14:05
        мистер назад-поперёк
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 14:04
        Пока покупка молодого и перспективного де Йонга себя никак не оправдывает. Парень просто никакой. Ошибается в простейших ситуациях. Ни дриблинга ни паса, потери следуют одна за другой . Парень играет на уровне ниже среднего. Почему так получается - это непонятно??? Либо команда не его, а может думал , что жар-птица за хвост поймана и можно расслабиться??? Если парня продадут , то потеря будет невелика, может заиграет в другом клубе.
        Всем здоровья.
        Sandvikens AIK
        Sandvikens AIK
        сегодня в 13:59
        Максимум, что им светит - это Лангле. По утверждениям NGY - один из лучших защитников мира.
        DEIVID
        DEIVID
        сегодня в 13:56
        Да. казалась Френк идеальная замена Хави, а на деле даже близко не напоминает себя времён Аякса.
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