Гвардиола: «Агуэро точно не выйдет в старте на матч с „Манчестер Юнайтед“»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, недавно восстановившийся от травмы, не выйдет с первых минут в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
32-летний форвард вышел на замену на 67-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0) и спустя 10 минут забил гол. Однако наставник «горожан» Хосеп Гвардиола по окончании встречи сообщил, что аргентинец не появится в стартовом составе на игру против МЮ.
Его голевой инстинкт всегда будет при нём. У Серхио было 3-4 тренировки, и его организм хорошо на них реагировал. Он сыграл 25 минут и забил гол, но всё должно быть постепенно. Самое важное — то, как его организм отреагирует завтра.
Есть ли у него шансы начать матч с «Юнайтед»? Нет.