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Гвардиола: «Агуэро точно не выйдет в старте на матч с „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 05:48
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, недавно восстановившийся от травмы, не выйдет с первых минут в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

32-летний форвард вышел на замену на 67-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0) и спустя 10 минут забил гол. Однако наставник «горожан» Хосеп Гвардиола по окончании встречи сообщил, что аргентинец не появится в стартовом составе на игру против МЮ.

Его голевой инстинкт всегда будет при нём. У Серхио было 3-4 тренировки, и его организм хорошо на них реагировал. Он сыграл 25 минут и забил гол, но всё должно быть постепенно. Самое важное — то, как его организм отреагирует завтра.

Есть ли у него шансы начать матч с «Юнайтед»? Нет.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 08:28
Думаю это будет последний матч Сульшера в случае поражения Юнайтед...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:12
Хитрит, очевидно же
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:25
С МЮ можно и без Агуэро справиться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:24
Это не вызывает удивления))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:58
Ему ещё восстанавливаться и восстанавливаться.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:49
Он удачно выходит на замену.
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