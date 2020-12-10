Гвардиола: «Агуэро точно не выйдет в старте на матч с „Манчестер Юнайтед“»

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сегодня, 05:48

Нападающий «Манчестер Сити» , недавно восстановившийся от травмы, не выйдет с первых минут в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

32-летний форвард вышел на замену на 67-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0) и спустя 10 минут забил гол. Однако наставник «горожан» по окончании встречи сообщил, что аргентинец не появится в стартовом составе на игру против МЮ .