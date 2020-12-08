ГлавнаяНовости

Йович получил травму. В этом году, вероятнее всего, уже не сыграет

вчера, 15:20

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Лука Йович получил мышечную травму.

У сербского форварда выявили тендинит приводящей мышцы правой ноги.

Ожидается, что Йович пропустит 2-3 недели.

Напомним, что недавно Йович переболел коронавирусом.

Все новости
Ибрагимович может вернуться на поле к матчу с «Пармой»
Вчера, 16:27 Комментарии12
Игрок «Лидса» Кох перенесет операцию на колене
Вчера, 14:46 Комментарии3
СлухиКлубы АПЛ и Бундеслиги заинтересованы в подписании защитника из МЛС
Вчера, 10:19 Комментарии1
ОфициальноАлькасер выбыл на месяц из-за травмы
Вчера, 09:11 Комментарии1
Кавани и Марсьяль пропустят матч с «Лейпцигом» из-за травм
07 декабря Комментарии15
Буффон вернулся в общую группу «Ювентуса» после травмы
07 декабря Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 19:20
Не за что!
Hamman
Hamman
вчера в 18:42
Действительно перезагрузка помогает. Спасибо бро

Сорри за офтоп
Hamman
Hamman ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 18:37
Не не Фонбет. Прямо по середине экрана на всю ширину окно с рекламой айпл вотч мать их
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 16:47
если речь о фонбете, то там в самом верху крестик. У меня два телефона, на одном телефоне крестик не бывает виден и помогает обновление страницы только. Обновил и рекламы нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:46
Что этот клоун себе позволяет?
Hamman
Hamman ответ Леха Малышев (раскрыть)
вчера в 16:21
Кто в курсе подскажите пожалуйста как убрать эти гребаные рекламные баннеры на пол экрана телефона? Задолбали уже честное слово...
ДСА
ДСА
вчера в 15:39
У Реала сейчас каждый игрок важен, не вовремя травма.
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 15:26
И все-таки к тренеру Реала по физической подготовке много вопросов
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:23
Не такая уж и потеря.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100