Йович получил травму. В этом году, вероятнее всего, уже не сыграет

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Лука Йович получил мышечную травму.
У сербского форварда выявили тендинит приводящей мышцы правой ноги.
Ожидается, что Йович пропустит 2-3 недели.
Напомним, что недавно Йович переболел коронавирусом.
Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Лука Йович получил мышечную травму.
У сербского форварда выявили тендинит приводящей мышцы правой ноги.
Ожидается, что Йович пропустит 2-3 недели.
Напомним, что недавно Йович переболел коронавирусом.
Сорри за офтоп
Сорри за офтоп