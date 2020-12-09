Пиоли: «Ибрагимович чувствует себя лучше»

Главный тренер «Милана» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спарты».

Ибрагимович чувствует себя лучше, он продолжает восстановление.

У Беннасера ​​было несколько повреждений за последние несколько дней. Он не примет участия в завтрашнем матче, но начнёт тренировки в пятницу. Я ожидаю, что он будет доступен на матч против «Пармы».

Леау готов сыграть завтра. Я хотел бы дать ему немного игрового времени. Он отсутствовал несколько недель, но я надеюсь, что он сыграет.