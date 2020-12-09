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Пиоли: «Ибрагимович чувствует себя лучше»

сегодня, 19:10
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спарты».

Ибрагимович чувствует себя лучше, он продолжает восстановление.

У Беннасера ​​было несколько повреждений за последние несколько дней. Он не примет участия в завтрашнем матче, но начнёт тренировки в пятницу. Я ожидаю, что он будет доступен на матч против «Пармы».

Леау готов сыграть завтра. Я хотел бы дать ему немного игрового времени. Он отсутствовал несколько недель, но я надеюсь, что он сыграет.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 19:37
Наступают трудные времена... Держитесь!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:36
Ибра быстро востанавливается.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:33
Ну тогда скорее нужно возвращаться в игру
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:29
значит пора на поле)))за новой))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:17
Леау молоток,давай феери!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:13
Травма поправляется от Ибры)))
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