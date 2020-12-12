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Пиоли: «Ибрагимович — настоящее животное. Могу вас уверить, это комплимент»

сегодня, 12:33

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о своем отношении к форварду Златану Ибрагимовичу.

Команда уже убедилась в своих возможностях и имеет очень четкие футбольные концепции. Сказав это, мы знаем, насколько важен для нас Ибрагимович, но у нас есть и другие качества, которые можно использовать, когда его нет рядом.

Я помню, как впервые встретил Ибру в спортзале после тренировки. Я никогда не обнимал такого высокого человека. Он действительно очень умный и забавный, но на поле Ибра — настоящее животное. И могу вас уверить, что это комплимент.

Ранее Стефано Пиоли поделился мыслями о своем положении в итальянском клубе.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 13:49
Если бы фрау Диола не послушал гнома и оставил в барсе Ибру, то барса не выглядела бы так глупо сейчас.
shlifen
shlifen
сегодня в 13:19
Читал уже, что Ибра в Милане сейчас чуть ли не второй тренер и главный по физухе, заставивший всех пахать на тренировках вдвойне... Можно как угодно относиться к эгоцентризму Шведа, но отрицать его профессионализм нельзя. И сам ведь тоже пашет, и забивает, для своего возраста УЙМУ голов.
Причём сейчас не сильно важно даже, на поле Ибра или нет - главное что он в команде. Почти в 40 лет прийти в коллектив который и ЛЕ был впринципе рад, и ЗАСТАВИТЬ его бороться за Скудетто - это дорогого стоит...
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:16
Тут и без комплимента все в курсе!!)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:00
В будку и на церь,по другому никак)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:35
Ибра уникален ))
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