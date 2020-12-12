Пиоли: «Ибрагимович — настоящее животное. Могу вас уверить, это комплимент»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о своем отношении к форварду Златану Ибрагимовичу.
Команда уже убедилась в своих возможностях и имеет очень четкие футбольные концепции. Сказав это, мы знаем, насколько важен для нас Ибрагимович, но у нас есть и другие качества, которые можно использовать, когда его нет рядом.
Я помню, как впервые встретил Ибру в спортзале после тренировки. Я никогда не обнимал такого высокого человека. Он действительно очень умный и забавный, но на поле Ибра — настоящее животное. И могу вас уверить, что это комплимент.
Ранее Стефано Пиоли поделился мыслями о своем положении в итальянском клубе.
Причём сейчас не сильно важно даже, на поле Ибра или нет - главное что он в команде. Почти в 40 лет прийти в коллектив который и ЛЕ был впринципе рад, и ЗАСТАВИТЬ его бороться за Скудетто - это дорогого стоит...
Причём сейчас не сильно важно даже, на поле Ибра или нет - главное что он в команде. Почти в 40 лет прийти в коллектив который и ЛЕ был впринципе рад, и ЗАСТАВИТЬ его бороться за Скудетто - это дорогого стоит...