Пиоли: «Ибрагимович — настоящее животное. Могу вас уверить, это комплимент»

Главный тренер «Милана» рассказал о своем отношении к форварду .

Команда уже убедилась в своих возможностях и имеет очень четкие футбольные концепции. Сказав это, мы знаем, насколько важен для нас Ибрагимович, но у нас есть и другие качества, которые можно использовать, когда его нет рядом.

Я помню, как впервые встретил Ибру в спортзале после тренировки. Я никогда не обнимал такого высокого человека. Он действительно очень умный и забавный, но на поле Ибра — настоящее животное. И могу вас уверить, что это комплимент.