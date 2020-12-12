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Пиоли: «В „Милане“ я чувствую, что нахожусь в нужном месте, в нужное время»

сегодня, 12:20

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о своем положении в итальянском клубе.

Я знаю, что мой шкафчик с трофеями пуст, но я по-прежнему убежден в своих силах и говорю маме, что скоро будут победы. Тренеру нужен правильный состав, и до сегодняшнего дня у меня его не было.

Из моего предыдущего опыта в «Лацио», «Интере» и «Фиорентине» я сожалею только о Риме. Имея опыт, которым я располагаю сейчас, я бы по-другому решал некоторые ситуации. Тогда я поступал неправильно.

Некоторые молодые тренеры сразу готовы браться за работу, но мне нужно было немного больше времени. Сейчас я считаю, что подхожу для любой команды. В «Милане» я чувствую, что нахожусь в нужном месте и в нужное время.

Ранее Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Спартой» в заключительном туре Лиги Европы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:31
Ибра заполнит твой шкафчик трофеями!
джувифейл
джувифейл
сегодня в 12:25
Милан и Интер разыграют скудетто
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:21
Сейчас у него реально всё хорошо.
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