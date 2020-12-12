Пиоли: «В „Милане“ я чувствую, что нахожусь в нужном месте, в нужное время»

Главный тренер «Милана» поделился мыслями о своем положении в итальянском клубе.

Я знаю, что мой шкафчик с трофеями пуст, но я по-прежнему убежден в своих силах и говорю маме, что скоро будут победы. Тренеру нужен правильный состав, и до сегодняшнего дня у меня его не было.

Из моего предыдущего опыта в «Лацио», «Интере» и «Фиорентине» я сожалею только о Риме. Имея опыт, которым я располагаю сейчас, я бы по-другому решал некоторые ситуации. Тогда я поступал неправильно.

Некоторые молодые тренеры сразу готовы браться за работу, но мне нужно было немного больше времени. Сейчас я считаю, что подхожу для любой команды. В «Милане» я чувствую, что нахожусь в нужном месте и в нужное время.