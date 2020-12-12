Артур: «„Барселона“ многое мне дала»

Полузащитник Артур рассказал о своем переходе из «Барселоны» в «Ювентус».

Уход из «Барсы»? Шума было больше, чем мне хотелось бы. Я понимал, что хочу уйти, и хотел сделать все правильно. «Барселона» многое мне дала. Это клуб, который реализовал мою детскую мечту. Клуб с великой историей, в котором выступали великие бразильцы.

Я бы хотел, чтобы кое-что сложилось иначе в «Барслеоне», но все случилось так, как и должно было. Теперь я перешел в большой клуб и познакомился с новыми людьми. Я хочу смотреть вперед и учиться на ошибках.