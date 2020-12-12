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Артур: «„Барселона“ многое мне дала»

сегодня, 10:06

Полузащитник Артур рассказал о своем переходе из «Барселоны» в «Ювентус».

Уход из «Барсы»? Шума было больше, чем мне хотелось бы. Я понимал, что хочу уйти, и хотел сделать все правильно. «Барселона» многое мне дала. Это клуб, который реализовал мою детскую мечту. Клуб с великой историей, в котором выступали великие бразильцы.

Я бы хотел, чтобы кое-что сложилось иначе в «Барслеоне», но все случилось так, как и должно было. Теперь я перешел в большой клуб и познакомился с новыми людьми. Я хочу смотреть вперед и учиться на ошибках.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:45
Артур ещё благородно высказался о Барселоне. Видно, что Барселона допустила очень грубую ошибку, когда продала такого молодого талантливого игрока, и купила непонятного игрока вместо него. Пьянич ведь и в Ювентусе не был отличным игроком. Барселоне он не нужен был. А Артур отличным вариантом был, чтоб омолодить полузащиту, после ухода Ракитича, Видаля и т.д. Что будет, когда тот же Миралем и Серхио Бускетс закончат выступления за Барселону, которое может произойти уже летом 2021 года?! Артур, Де Йонг, Тринкау, Фати и т.д. - это ведь неплохой состав. Барселоне нужно было обновить оборону, а не продавать игроков нападения ( Суарес, Видаль, Артур...)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:35
Больше всего она дала гному.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:07
Исключительно порядочное высказывание благодарного человека.
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