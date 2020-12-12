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Саа: «Рэшфорд не является нападающим мирового уровня»

сегодня, 11:41

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил выступления форварда Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд — высококлассный нападающий, но он ещё не нападающий мирового уровня. В мире не так много футболистов, играющих за большие клубы, такие как «Манчестер Юнайтед», и выступающих на международной арене в составе сборной своей страны.

Но Рэшфорд может делать всё, что вы хотите, он может защищаться, когда вам нужно, он может атаковать и создавать голы сам, забивать штрафные. Он великолепный нападающий, но при всём этом он ещё не является форвардом мирового уровня.

Ранее Рэшфорд заявил, что хочет надолго остаться в «Манчестер Юнайдет».

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Все комментарии
Gelious
Gelious
сегодня в 13:29
Ахаха. Невероятный нападающий. Насмотрелся с ним 20й год (ну часть, где не травмирован). И тормоз, и мазила. Из-за тормознутости еще и в комбинационную игру не может уже совсем. И еще Сульшеру бы запретить ему даже приближаться к чужой штрафной, где он окончательно деревенеет. Впрочем, может тренер и есть причина такой ужасной игры комбинационной и в атаке.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:05
Очень хороший нападающий !!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:21
Не соглашусь. Рэшфорд им является, но с оговоркой, он фланговый нападающий нежели центр-форвард. Конечно ему немного надо улучшить реализацию, но из игроков группы атаки МЮ он ключевой игрок.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 12:13
Для МЮ является!!! Вообщем конечно не входит в кагорту лучших!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:56
Согласен с ним. Но Рэшфорд хороший игрок. Может дорасти до этого уровня. Ему нужен хороший тренер, под руководством которого он смог бы раскрыть свой потенциал. А Сульшер, думаю, что не очень подходит для этого. Он бы мог раскрыться у таких специалистов, как Моуриньо, Анчелотти, Фавр, Диего Симеоне, Клопп, и возможно Нагельсманн. Ведь сам Маркус очень талантливый игрок. В таком возрасте уже успел забивать много важных голов за Манчестер Юнайтед. Может ему стоит перейти в какой-нибудь клуб, которым руководит один из вышеперечисленных тренеров?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:43
Очень даже является
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