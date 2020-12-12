Саа: «Рэшфорд не является нападающим мирового уровня»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» оценил выступления форварда .

Рэшфорд — высококлассный нападающий, но он ещё не нападающий мирового уровня. В мире не так много футболистов, играющих за большие клубы, такие как «Манчестер Юнайтед», и выступающих на международной арене в составе сборной своей страны.

Но Рэшфорд может делать всё, что вы хотите, он может защищаться, когда вам нужно, он может атаковать и создавать голы сам, забивать штрафные. Он великолепный нападающий, но при всём этом он ещё не является форвардом мирового уровня.