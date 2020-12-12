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Хаверц сравнил игру в Бундеслиге и АПЛ

сегодня, 10:20

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал об отличиях игры в Бундеслиге и АПЛ.

Я не хочу сказать, что в АПЛ уровень игры выше, чем в Бундеслиге, но здесь совершенно другой футбол. В Бундеслиге у тебя больше времени, даже когда ты возвращаешься в оборону. Но здесь у вас нет времени, потому что каждый забег вашего соперника очень опасен. В АПЛ более физически сильные игроки, более агрессивный футбол.

Здесь, может быть, две или три команды, которые играют в футбол, основанный на владении мячом, но остальные команды просто бьют вперед. Конечно, мне потребовалась неделя или две, чтобы привыкнуть к игре здесь на сто процентов.

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