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Скоулз: «МЮ стоило что-то изменить в своей игре после 1:6 с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 11:01

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз порассуждал о недостатках в игре «красных дьяволов» под руководством Оле-Гуннара Сульшера.

Нужно вернуться прямо к той игре с «Тоттенхэмом» (МЮ уступил 1:6 — прим.), где они испытали огромный шок, пропустив шесть мячей, им стоило изменить свою игру.

Их защита превалирует над атакой. Это компрометирует все, они не могут получить правильный баланс в команде. Если они играют с одним опорным полузащитником, то выглядят так, как будто собираются забивать голы, но при этом создается ощущение, будто они сейчас пропустят.

Недавно Сульшер заявил, что МЮ готов навязать борьбу за титул в АПЛ.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:58
Нужен баланс в полузащите и улучшить оборону
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:12
Со всяким может случится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:02
Тренера надо ментяь.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:02
Когда 1-6,что менять?
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