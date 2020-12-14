Скоулз: «МЮ стоило что-то изменить в своей игре после 1:6 с „Тоттенхэмом“»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» порассуждал о недостатках в игре «красных дьяволов» под руководством Оле-Гуннара Сульшера.

Нужно вернуться прямо к той игре с «Тоттенхэмом» ( МЮ уступил 1:6 — прим.), где они испытали огромный шок, пропустив шесть мячей, им стоило изменить свою игру.

Их защита превалирует над атакой. Это компрометирует все, они не могут получить правильный баланс в команде. Если они играют с одним опорным полузащитником, то выглядят так, как будто собираются забивать голы, но при этом создается ощущение, будто они сейчас пропустят.