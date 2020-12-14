Мбаппе — о продлении контракта с ПСЖ: «Я принимаю решение с семьёй»

Форвард ПСЖ рассказал о ситуации с продлением контракта с клубом. Нынешнее соглашение действует до июня 2022 года.

Мы принимаем все решения вместе с семьей. Я думаю, что это самая сильная вещь из всех возможных. Это подтолкнуло меня выше и позволило мне быть там, где я есть сегодня.

Без них это было бы невозможно, потому что иногда у вас бывают плохие моменты. Когда такое случается в вашей карьере, вы можете видеть, какие люди рядом с вами, и мои родители всегда рядом со мной.

Они показывают мне правильный путь, и мне действительно повезло, что у меня есть такие родители.