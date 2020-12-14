Пиоли — о ничьей с «Пармой»: «Игроки „Милана“ ждут от себя большего»

Главный тренер «Милана» порассуждал о прошедшем матче Серии А против «Пармы» (2:2).

Что касается игры, то впервые я бы сказал, что у нас не было правильного подхода и мы были немного вялыми. «Парма» очень хорошо действовала на контратаках, мы могли бы сравнять счет раньше, но не сделали этого. Однако мы команда с сердцем и желанием. Все нормально.

Очевидно, что мы хотели победить, и у нас были шансы сделать это. У «Пармы» было два удара по воротам, но мы также допустили ошибки в этих двух голах.

«Парма» заслуживает похвалы за то, что максимально использует своих нападающих, которые задают темп и хороши в ситуациях один на один.

У меня такое ощущение, что команда недовольна ничьей, а это значит, что мы ожидаем от себя большего и поднимаем планку.