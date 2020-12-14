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Пиоли — о ничьей с «Пармой»: «Игроки „Милана“ ждут от себя большего»

сегодня, 08:17
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли порассуждал о прошедшем матче Серии А против «Пармы» (2:2).

Что касается игры, то впервые я бы сказал, что у нас не было правильного подхода и мы были немного вялыми. «Парма» очень хорошо действовала на контратаках, мы могли бы сравнять счет раньше, но не сделали этого. Однако мы команда с сердцем и желанием. Все нормально.

Очевидно, что мы хотели победить, и у нас были шансы сделать это. У «Пармы» было два удара по воротам, но мы также допустили ошибки в этих двух голах.

«Парма» заслуживает похвалы за то, что максимально использует своих нападающих, которые задают темп и хороши в ситуациях один на один.

У меня такое ощущение, что команда недовольна ничьей, а это значит, что мы ожидаем от себя большего и поднимаем планку.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:50
Ибра решил отдохнуть!
beefs
beefs
сегодня в 08:45
лучше бы вы играли и побеждали...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:45
Милан отвык быть лидером
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:38
Тяжело находиться на первом месте.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:37
Такой результат сродни сенсации.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:35
Милан переоценил свои силы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:34
Не все и всегда залетает, этим футбол и хорош.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:29
Милан просто перевёл дух.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:20
Сколько ждешь, столько и получишь.
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