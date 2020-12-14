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Роджерс: «„Брайтон“ меня удивил, нам нужно улучшать игру»

сегодня, 09:43
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу в матче АПЛ с «Брайтоном» (3:0). После 12 туров «лисы» располагаются на третьей строчке в таблице.

Знали, что будет настоящее испытание. С технической точки зрения игра мне понравилась. Соперник меня удивил, после 20-й минуты пришлось менять схему.

Сыграй мы более качественно, могли забить на один-два гола больше, однако в целом мы довольны игрой и результатом. Но многое нужно будет улучшить.

У нас играет много молодежи, с ними приятно работать. Таблица начинает формироваться.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:45
Не ожидал такой прыти...
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