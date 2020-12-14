Роджерс: «„Брайтон“ меня удивил, нам нужно улучшать игру»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал победу в матче АПЛ с «Брайтоном» (3:0). После 12 туров «лисы» располагаются на третьей строчке в таблице.

Знали, что будет настоящее испытание. С технической точки зрения игра мне понравилась. Соперник меня удивил, после 20-й минуты пришлось менять схему.

Сыграй мы более качественно, могли забить на один-два гола больше, однако в целом мы довольны игрой и результатом. Но многое нужно будет улучшить.

У нас играет много молодежи, с ними приятно работать. Таблица начинает формироваться.