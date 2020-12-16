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В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт

16 декабря 2020, 23:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение наставника московского клуба Доменико Тедеско покинуть команду после нынешнего сезона.

С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с «Сочи» Доменико принял решение, мы благодарны ему за всё и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath ответ ABir (раскрыть)
вчера в 10:47
Там ошибка, он объявил после матча с зенитом
FROBI
FROBI
вчера в 08:50
После матча с Сочи?
Ну всё... расеяне, ждите санкций за расизм, коррупцию и т.д. )
Как только Тедеско свалит отсюда - он тааааакого наговорит там!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 05:09
Воспользовался советом умных людей, решил сам свалить из России, пока смачного пинка не дали.
dynkel
dynkel
вчера в 03:20
Его обязательно надо поблагодарить и мать его тоже
DEIVID 2
DEIVID 2
вчера в 01:09
Отлично. Наконец-то я этого дождался. Пусть быстрее валит в свою Германию. Даже вспоминать не за что это немецкое го... Надеюсь, в итоге его до окончания контракта освободят от должности.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 00:10
Только один спартаковец будет рад и это Маловар
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 00:10
Ну это же Лёня, за ним не заржавеет,а Зарема-это еще один гвоздь в крышку гроба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Saban18
Saban18 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 00:07
Один в один, последние игры при Каррере
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 00:04
"Доменико, мы с тобой!")))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 декабря в 23:54
И правильно Тедеско сваливает из этой загадочной и дремучей страны ! Я на его стороне ! Вот только очень жаль ,что вместо него у руля поставят очередного русского клоуна ,вроде Кононова , Юрана с Евсеевым и Парфёновым или Шалимова с Рахимовым !!!!!!!!!! Значит и ещё пару сезонов - в унитаз ! ((
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Альфамен (раскрыть)
16 декабря в 23:52
Да плевать на место, лишь бы 20 ударов по воротам
ABir
ABir
16 декабря в 23:50
Т.е. все всезнаний ещё до матча с Сочи. Отсюда похоже и нервы после матча с курортниками. А сегодня Спартак просто не стал играть. Только этим можно объяснить такое безволие на матче с Зенитом
Альфамен
Альфамен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 декабря в 23:46
Ещё пара тройка матчей и Спартак вернётся на свое законное место,в центре таблицы.Вот тогда хотелось бы вас тут почаще видеть...
Беспределов
Беспределов
16 декабря в 23:43
Беспредел и чехарда в нашем руководстве.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бубнин (раскрыть)
16 декабря в 23:38
25 процентный эксперт
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 23:37
Идите вы дорогой, клуб этотвоспитанники
Ген Геныч
Ген Геныч
16 декабря в 23:30
Лёня и Зарема сделали свое дело .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Они .... умудрились с увольнением Газизова и Тедеско, п.......ь всё что можно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если с сочи,после увольнения Газизова,стояло пол команды и не играло,то сегодня не играли уже все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Федун - такой ..... Федун!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 декабря в 23:19
Всем сразу было понятно, что это очередной гастролер на бабло федуна. Но в России у него начались психические обострения
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 23:19
25процентный все-таки добился своего. Не устоял Тедеско, не стал спорить даже.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 декабря в 23:17
заставили слиться)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 23:17
У человека есть совесть
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