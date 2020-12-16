В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение наставника московского клуба покинуть команду после нынешнего сезона.

С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с «Сочи» Доменико принял решение, мы благодарны ему за всё и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста.