В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение наставника московского клуба Доменико Тедеско покинуть команду после нынешнего сезона.
С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с «Сочи» Доменико принял решение, мы благодарны ему за всё и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста.
Ну всё... расеяне, ждите санкций за расизм, коррупцию и т.д. )
Как только Тедеско свалит отсюда - он тааааакого наговорит там!
Ну всё... расеяне, ждите санкций за расизм, коррупцию и т.д. )
Как только Тедеско свалит отсюда - он тааааакого наговорит там!