Тедеско объявил, что не будет подписывать новый контракт со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом.

Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.

После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важны причины. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт, я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу играть никаких игр, они этого не заслуживают — поэтому я решил объявить сейчас. Мне сказали, что в январе предложат продлить контракт, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернёмся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна.