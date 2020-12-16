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Тедеско объявил, что не будет подписывать новый контракт со «Спартаком»

16 декабря 2020, 22:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом.

Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.

После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важны причины. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт, я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу играть никаких игр, они этого не заслуживают — поэтому я решил объявить сейчас. Мне сказали, что в январе предложат продлить контракт, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернёмся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 22:32
Причины могут быть самые разные. Вот ЦСКА вроде ход набрал, а после победы дома над Ростовом впал в какой-то необъяснимый ступор. Сегодня и снова с Ростовом вроде как ожили. Так и с вашей командой, попали в непонятную яму. Но потенциал у команды есть, так что не отчаивайтесь.
протон1
протон1 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 20:12
спасибо. ты единственный адекватно все разложил
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:22
Ерунда это всё, Барса в лучшие годы одним составом играла за сезон по 50 матчей. А тут смешно, играем без еврокубков, раз в неделю. И выглядим кое-как.
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 13:19
А ещё напомнить как Эмери вылетал из ЛЧ от Барсы. Да там было в том числе и судейство в пользу каталонского клуба, но это не отменяет позорной, трусливой тактики, которую баск выбрал на эту игру. Приехали на Камп Ноу отбиваться.
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 13:02
Просто Тедеско не тренер, вот и происходит слив. Тактики никакой, поставленной игры нет. Команда в основном забивает на классе отдельных игроков. На... 3 защитника нужны, если команда пропускает в каждой игре и в обороне постоянные провалы???
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 13:00
В любом случае у ПСЖ состав был лучше, а если нет результата с лучшим составом, то это уже недоработка тренера. Поэтому не надо тут сказки рассказывать об Эмери. В родной Испании с Севильей да он добился результатов, с ПСЖ смог добиться только когда разобрали Монако на части. А в условиях конкуренции он с треском провалился. Только конкуренция показывает, кто есть кто.
При Тедеско нет игры, ни в обороне, ни в атаке. с Тамбовом, который привёз наполовину не основной состав кое-как играли, только в конце разгром случился. В обороне напрочь игра отсутствует, в атаке только можем на просторе забивать. В позиционных атаках Спартак мертвее-мёртвого.
Сп62
Сп62
вчера в 12:06
А вы посчитайте сколько игроки Спартака провели на поле, играя одним составом и сколько игроки Зенита, играя двумя-тремя составами хоть и на шесть мачей больше. Спартаковцы сейчас просто физически выдохлись. Отсюда и результат.
Narum Narum
Narum Narum
вчера в 12:05
пригласите уже Бердыева - Спартаку системщик нужен
Narum Narum
Narum Narum
вчера в 12:04
подружка Лени вырулит))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ vinjard (раскрыть)
вчера в 11:51, ред.
Да никто их не покупал,они уже вышли на поле не играть и демонстративно это показали!!!!!!!!!!!!!!!!!Спартак в каждом туре бился,а тут вышли и ни оказывали никакого сопротивления от слова совсем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Таких совпадений просто не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!За неделю ушло 2 человека из Спартака-это Газизов и Тедеско и именно в эту неделю ,Спартак провел 2 безвольные игры!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я не буду вдаваться и разбираться в причинах,кто там за кого или против кого!!!!!!!!!!!!!!!!!Могу сказать одно-Лёня опять своими действиями,умудрился слить в унитаз концовку сезона преред зимней паузой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vinjard
vinjard ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 11:44
Дзюбиньо вообще третий мяч забил, точнее ему защита спартака дала забить с такой лёгкостью этот гол. Кажется буд-то их купили просто.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ DEIVID 2 (раскрыть)
вчера в 11:37
!!!!!!!!!!!!!!!Напомнить какое было то Монако?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Какой Тамбов,какая оборона?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Спартак до последних 2-х матчей,на половине соперника проводил больше всех в РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Отдельный матч с Ростовом,который проходил без тренера если что и это было видно!!!!!!!!!!!!!!!!Когда Тедеско был на поле,такого не было при нем никогда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вот 2 последних матча,команда сначало с Сочи стояло полсостава а с Зенитом стояли все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Зобнин,который в любых матчах пашет как вол,вдруг перестал играть последние 2 матча,вдруг почему то Понсе и Ларссон перестали что либо делать ,про остальных и говорить не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вчера вышли на поле просто походить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну не было такого безволия у Спартака за все 18 туров!!!!!!!!!!!!!!!Почему это произошло все в последнюю неделю ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не может команда,которая в каждом матче боролась ,вдруг ни с того ни сего перестать сопротивляться и просто забить на игру!!!!!!!!!!!!!Это нельзя обьяснить физической формой игроков т.к за неделю даже теоретически это невозможно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:24
Да ... с ней с причиной!!!!!!!!!!!!Мне интересно одно-почему команда,игравшая неделю назад нормально,вдруг просто встает и не играет!!!!!!!!!!!!!!!
санек002
санек002 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 10:24
а мы в эту ж и идем!хватит в лидерах то быть!это не наше похож!
санек002
санек002 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 10:23
все верно и правильно сказал!
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 10:04, ред.
У меня всё прекрасно складывается. Команды не было и в Сочи, и в домашнем матче с Ростовом, когда на отбой играли весь первый тайм и не могли выйти со своей половины.
Даже по матчу с Тамбовом куча вопросов. Играем дома от обороны с Уфой, Тамбовом и прочими, еле-еле моменты создаём. Оборона дно полное. Никакой тактической гибкости нет. У него только один план на все матчи, а другого в природе нет. Не поставил игру ни в атаке, ни в обороне.
А Тедеско хороший тренер? Что он вообще до Спартака показал? Один хороший сезон в Шальке, а потом провал. И опять же играл по одной схеме не в состоянии перестроиться.
А что Эмери? Он только в Испании доказал, что может успеха добиваться, в первом же сезоне провалился с ПСЖ, проиграв чемпионат с гораздо более сильным составом, чем у Монако. В Арсенале так вообще все плевались от игры команды.
Больше знаков, больше скобок.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 09:50
Все таки возникшие трудности с перелетами между странами...соответственно с семьей...это форсмажор...
kolpino08
kolpino08
вчера в 09:19
Спартак снова разваливается на ходу. В этом сезоне могут забыть о борьбе за чемпионство. Как бы вниз не покатились.
stavr74
stavr74
вчера в 09:06
Правильно сделал, что уходит.
Он хочет играть по футбольным МИРОВЫМ правилам ,
а не по газпромовским.
Сколько матчей мы смотрим либо по инету ,либо по платным и бесплатным каналам , НИГДЕ нет такого судейского беспредела как у нас.
Там ВАР а у нас ВОР
cska1948
cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 09:02
03 декабря 2020, 20:44
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско положительно отреагировал на новость об уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.

Как сообщается, немецкий наставник не нашёл общий язык с Газизовым, особенно касательно трансферной политики команды. Теперь, когда генеральный директор может покинуть свою должность, Тедеско с оптимизмом смотрит на своё будущее в московском клубе.
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Вас послушать, таки игроки СпаМа и вашим и нашим. То они протестуют против ухода Газизова несмотря на конфликт между Тедеско и Газизовым, то против ухода Тедеско. Может вы не там причину ищите?
FROBI
FROBI
вчера в 08:57
Как же так! Тедеско - продлец или не продлец? )
13 RUS
13 RUS
вчера в 08:40
    Кошк 47
    Кошк 47
    вчера в 07:51
    Дайте Тадеске еще поработать!Кто если не он приведёт Спартак в ФНЛ!)))верим!!!
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    вчера в 07:50
    Время рассудит: посмотрим какой топ тренер Семак без миллерских денег и админресурса и как себя проявит Тедеско в нормальных условиях, а не в нашей лиги имени газпрома!
    4RT
    4RT
    вчера в 07:45
    Последние матчи показали , что тренер ни хрена не знает , что делать с этими футболистами и как играть. Так что не велика потеря
    kinderpingui
    kinderpingui
    вчера в 07:17
    Тедеско крыса
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 07:04
    Никакой команды не было, не помню ни одного Спартаковского матча
    112910415
    112910415
    вчера в 06:46
    интересные дела
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 06:45
    Лига приколов довела Тедеско.
    блага
    блага
    вчера в 05:27
    Понял, что в конце сезона результат может быть просто плачевным.
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