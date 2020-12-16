Тедеско объявил, что не будет подписывать новый контракт со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом.
Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.
После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важны причины. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт, я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу играть никаких игр, они этого не заслуживают — поэтому я решил объявить сейчас. Мне сказали, что в январе предложат продлить контракт, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернёмся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна.
При Тедеско нет игры, ни в обороне, ни в атаке. с Тамбовом, который привёз наполовину не основной состав кое-как играли, только в конце разгром случился. В обороне напрочь игра отсутствует, в атаке только можем на просторе забивать. В позиционных атаках Спартак мертвее-мёртвого.
При Тедеско нет игры, ни в обороне, ни в атаке. с Тамбовом, который привёз наполовину не основной состав кое-как играли, только в конце разгром случился. В обороне напрочь игра отсутствует, в атаке только можем на просторе забивать. В позиционных атаках Спартак мертвее-мёртвого.
Даже по матчу с Тамбовом куча вопросов. Играем дома от обороны с Уфой, Тамбовом и прочими, еле-еле моменты создаём. Оборона дно полное. Никакой тактической гибкости нет. У него только один план на все матчи, а другого в природе нет. Не поставил игру ни в атаке, ни в обороне.
А Тедеско хороший тренер? Что он вообще до Спартака показал? Один хороший сезон в Шальке, а потом провал. И опять же играл по одной схеме не в состоянии перестроиться.
А что Эмери? Он только в Испании доказал, что может успеха добиваться, в первом же сезоне провалился с ПСЖ, проиграв чемпионат с гораздо более сильным составом, чем у Монако. В Арсенале так вообще все плевались от игры команды.
Больше знаков, больше скобок.
Даже по матчу с Тамбовом куча вопросов. Играем дома от обороны с Уфой, Тамбовом и прочими, еле-еле моменты создаём. Оборона дно полное. Никакой тактической гибкости нет. У него только один план на все матчи, а другого в природе нет. Не поставил игру ни в атаке, ни в обороне.
А Тедеско хороший тренер? Что он вообще до Спартака показал? Один хороший сезон в Шальке, а потом провал. И опять же играл по одной схеме не в состоянии перестроиться.
А что Эмери? Он только в Испании доказал, что может успеха добиваться, в первом же сезоне провалился с ПСЖ, проиграв чемпионат с гораздо более сильным составом, чем у Монако. В Арсенале так вообще все плевались от игры команды.
Больше знаков, больше скобок.
Он хочет играть по футбольным МИРОВЫМ правилам ,
а не по газпромовским.
Сколько матчей мы смотрим либо по инету ,либо по платным и бесплатным каналам , НИГДЕ нет такого судейского беспредела как у нас.
Там ВАР а у нас ВОР
Он хочет играть по футбольным МИРОВЫМ правилам ,
а не по газпромовским.
Сколько матчей мы смотрим либо по инету ,либо по платным и бесплатным каналам , НИГДЕ нет такого судейского беспредела как у нас.
Там ВАР а у нас ВОР
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско положительно отреагировал на новость об уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.
Как сообщается, немецкий наставник не нашёл общий язык с Газизовым, особенно касательно трансферной политики команды. Теперь, когда генеральный директор может покинуть свою должность, Тедеско с оптимизмом смотрит на своё будущее в московском клубе.
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Вас послушать, таки игроки СпаМа и вашим и нашим. То они протестуют против ухода Газизова несмотря на конфликт между Тедеско и Газизовым, то против ухода Тедеско. Может вы не там причину ищите?
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско положительно отреагировал на новость об уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.
Как сообщается, немецкий наставник не нашёл общий язык с Газизовым, особенно касательно трансферной политики команды. Теперь, когда генеральный директор может покинуть свою должность, Тедеско с оптимизмом смотрит на своё будущее в московском клубе.
-------------------
Вас послушать, таки игроки СпаМа и вашим и нашим. То они протестуют против ухода Газизова несмотря на конфликт между Тедеско и Газизовым, то против ухода Тедеско. Может вы не там причину ищите?