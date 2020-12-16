18-летний Попов, установивший рекорд РПЛ по сейвам, покинул «Ростов»

18-летний вратарь «Ростова» в своём инстаграме сообщил об уходе из клуба. Стороны не стали продлевать истекающий 1 января контракт.

Напомним, в матче 23-го тура РПЛ прошлого сезона «Ростов» на выезде уступил «Сочи» со счётом 1:10. Из-за вспышки коронавируса в команде «жёлто-синим» пришлось выставить молодёжный состав на игру. Несмотря на 10 пропущенных мячей, Попов отразил пенальти и сделал 15 сейвов, установив рекорд РПЛ по числу спасений за матч.

Это была великолепная история. Спасибо за эти 4 года в «Ростове». Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени. Спасибо партнёрам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлёты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас. Огромное спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, Глебу Преснякову и Игнатьеву Дмитрию Владимировичу за огромный вклад в мою подготовку, за наставления и веру в меня.