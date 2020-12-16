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18-летний Попов, установивший рекорд РПЛ по сейвам, покинул «Ростов»

16 декабря 2020, 01:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи10 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

18-летний вратарь «Ростова» Денис Попов в своём инстаграме сообщил об уходе из клуба. Стороны не стали продлевать истекающий 1 января контракт.

Напомним, в матче 23-го тура РПЛ прошлого сезона «Ростов» на выезде уступил «Сочи» со счётом 1:10. Из-за вспышки коронавируса в команде «жёлто-синим» пришлось выставить молодёжный состав на игру. Несмотря на 10 пропущенных мячей, Попов отразил пенальти и сделал 15 сейвов, установив рекорд РПЛ по числу спасений за матч.

Это была великолепная история. Спасибо за эти 4 года в «Ростове». Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени. Спасибо партнёрам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлёты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас. Огромное спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, Глебу Преснякову и Игнатьеву Дмитрию Владимировичу за огромный вклад в мою подготовку, за наставления и веру в меня.

И да… Дорогие болельщики, спасибо большое вам за сумасшедшую поддержку, за ту энергию, которой вы заряжали нас с трибун. Без вашей поддержки не было бы таких результатов, которые сейчас имеет клуб. «Ростов», желаю высоких результатов в РПЛ. Не прощаемся.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ Василий 50 (раскрыть)
16 декабря в 11:35
Не всегда вратарь виноват в пропущенных мячах,есть и оборона,полузащита,видимо в молодежке она нулевая.Отсюда и 10 пропущенных мячей
Аксинья
Аксинья
16 декабря в 07:54
Денис, удачной вратарской карьеры тебе - будь спокоен у тебя всё получится ))
112910415
112910415
16 декабря в 06:15
что это было ?
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
16 декабря в 05:44, ред.
Зря. Сколько их уже было молодых да ранних
memphis
memphis
16 декабря в 04:56
Просто его мама домой позвала кушать, вот и ушел.
Zenit_84
Zenit_84
16 декабря в 04:19
Заинтриговал уходом)
Carradona
Carradona ответ Василий 50 (раскрыть)
16 декабря в 03:23
Тут недавно великий Нойер 6 мячей из сетки достал.
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 01:59
Интересно куда уходит
Василий 50
Василий 50
16 декабря в 01:55
Но десять мячей пропустил.
Нечего вести себя так, будто он значимый игрок.
Василий 50
Василий 50
16 декабря в 01:48, ред.
Видимо есть хорошее предложение, от ЦСКА может быть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 декабря в 01:33
Без Карпина не обошлось.
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