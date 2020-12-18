У Ибрагимовича случился рецидив травмы. Он пропустит ещё две недели

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вчера, 22:55

У нападающего «Милана» случился рецидив травмы после пятничной тренировки команды, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Планировалось, что Златан примет участие в предстоящей игре с «Сассуоло», однако, по информации источника, 39-летний шведский форвард пропустит еще две недели и уже не выйдет на поле в этом году.