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У Ибрагимовича случился рецидив травмы. Он пропустит ещё две недели

вчера, 22:55

У нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича случился рецидив травмы после пятничной тренировки команды, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Планировалось, что Златан примет участие в предстоящей игре с «Сассуоло», однако, по информации источника, 39-летний шведский форвард пропустит еще две недели и уже не выйдет на поле в этом году.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 00:48
во дела....
Loko57
Loko57
сегодня в 00:02
Милану сейчас присутствие шведа очень важно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:39
Верю в Ибрагимовича! Ковид переносил - на дорожке бегал. Травмированный был - по шесть часов тренировался. Судьба вознаграждает упорных.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 23:37
че за бредовую фигню написал
BDA8181
BDA8181
вчера в 23:33
Обидно, здоровья.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 23:29
видать забухал в канун Нового года,а списали всё на травму.
Ювентус всё равно станет чемпионом, так что Злата может вообще не париться и лечиться до конца года.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:57
Травмы замучили Ибру...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:57
Думаю Ибра справиться
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