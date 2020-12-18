У Ибрагимовича случился рецидив травмы. Он пропустит ещё две недели

У нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича случился рецидив травмы после пятничной тренировки команды, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Планировалось, что Златан примет участие в предстоящей игре с «Сассуоло», однако, по информации источника, 39-летний шведский форвард пропустит еще две недели и уже не выйдет на поле в этом году.
Ювентус всё равно станет чемпионом, так что Злата может вообще не париться и лечиться до конца года.
Ювентус всё равно станет чемпионом, так что Злата может вообще не париться и лечиться до конца года.