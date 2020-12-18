Кокорин улетел на Мальдивы. Агент игрока договорился со «Спартаком»

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вчера, 20:18

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» , сообщил, что стороне футболиста и клубу удалось договориться о переносе восстановительных мероприятий игрока из Москвы на Мальдивы.

Ранее появлялась информация, что Кокорин до 31 декабря должен был тренироваться и проходить восстановительные процедуры на клубной базе в Тушино. Он мог быть единственным игроком «Спартака», кому не позволили уйти в отпуск.

По информации источника, стороны пришли к компромиссному решению. Александр оплатит сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта. Нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.