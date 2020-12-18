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Кокорин улетел на Мальдивы. Агент игрока договорился со «Спартаком»

вчера, 20:18

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, сообщил, что стороне футболиста и клубу удалось договориться о переносе восстановительных мероприятий игрока из Москвы на Мальдивы.

Ранее появлялась информация, что Кокорин до 31 декабря должен был тренироваться и проходить восстановительные процедуры на клубной базе в Тушино. Он мог быть единственным игроком «Спартака», кому не позволили уйти в отпуск.

По информации источника, стороны пришли к компромиссному решению. Александр оплатит сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта. Нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.

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Все комментарии
Николай к
Николай к
сегодня в 11:01
Кокоша видать на нарах не зря чалился.
Усвоил все как надо - работать заподло ,8 ( федун) крутить надо.
Вообщем оху...й трансфер от башкира.
mars6791
mars6791
сегодня в 10:46
Шоб его там крокодил за задницу цапнул!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 08:51
Для клиентов какого класса?) Бывших уголовников?;) Наших футболистов за рубежом не знают...
Аpбитр
Аpбитр ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 08:26
p
Джон Иванов
Джон Иванов
сегодня в 08:13
Ну нравится Лëне расбрасываться миллионами, его дело, а Кокоша просто грамотно это дело просек, ну где еще такое возможно, только в Спартаке, почему бы и нет, а мнения... да ему как-то до лампочки, футбольная сторона вопроса его меньше всего интересует
Шуnя771
Шуnя771 ответ Chivas1 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Все в отпуск поскакали, а ему, по контракту, на базе с "массажистами" восстанавливаться надо было...
Вот "по договорённости" "восстановительные процедуры" перенесли, вместе с врачами на.... Мальдивы... (за его счет)
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 07:47
Устал, бедненький
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:34
Ну а че , только Федуну и Миллеру воровать можно ?
Это не по понятиям !
ballak144
ballak144
сегодня в 06:09
командировка, скиньте пожалуйста ссылку на старую оболочку сайта
edubokom
edubokom ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 05:54
Браво
Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 03:40
Вообще мля справедливо... Кто то и в магаз не успевает выйти, а кто то по мальдивам. .. Хлопаю в ладоши, из зоны на мальдосы... Чучело
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 02:35
Человек сильно устал за сезон, устал считать дармовые деньги, которые ему по контракту выделил спартак. Очень накладная эта перчатка Зениту получилась.
Игруны спартака может поэтому и не играют, по ноль ударов за тайм в очном противостоянии с Чемпионом делают, потому что знают, что как ни старайся, а самую высокую зарплату получает изикатальщик.
Честный Зритель
Честный Зритель
сегодня в 02:19
Даже читать ниже комменты не хочу...дай бог тебе здоровья...я всегда тебя 41л...не понимая на сколько ты умен ..и как красиво ты сделал олигархов...давай удачи...
Tostao
Tostao ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 02:15
Приспособленец

Улетел Кокорин на Мальдивы,
Ведь тяжёлым выдался сезон.
Честно оставлял на лавке силы,
Выглядел, как выжатый лимон!
И какой-то клуб "Фиорентина",
Та, что так хотела БышевцА,
Покупать не стала гражданина,
Что лечился дома без конца.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:20
Надеюсь что влюбленные встретяться на Мальдивах, и может там поженяться ...
Интересно, возьмет ли Кокорин фамилию Мамаева ?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
сегодня в 00:58
Кокорин - умный Робин Гуд . У богатых отнимает , а бедным не отдаёт.
karnager
karnager
сегодня в 00:36
Кокорин полетел эскортом заниматься. Поговаривают, что он встречается с богатыми милфами за деньги
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 00:26, ред.
Тяжелый был сезон в спартаке, пора бы и отдохнуть. Стул только свой не забыть.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 00:23, ред.
Забил Кокоша, на всё😄👍. Кое, что с Сизо, пошло на пользу. Видно, с аферистами тусил.
berda2003
berda2003
сегодня в 00:01
72, как трогательно...
Chivas1
Chivas1
вчера в 23:49, ред.
Ни*уя не понял но очень интересно...
Мясо69
Мясо69
вчера в 23:48
А зачем агенту разглашать эту новость в СМИ?? Чтобы Кокорина ещё больше "полюбила" спартаковская торсида?? Странный агент, который желает "счастья" своему клиенту...
ABir
ABir
вчера в 23:43
Убиственная логика , и ничего не болт
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:35
Что это такое?
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:29
Кто на что учился. Кому на Мальдивы, кому на месторождения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:10
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:10
Пусть мамаша потом не плачет. Вспомнил ее слезы, когда он попал в СИЗО. Жизнь бы не остановилась, если бы он не полетел в эти Мальдивы... Много темного в истории с Кокориным и правду болельщик узнает, когда-нибудь и как-нибудь.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
вчера в 23:09
Я думаю для клиента такого класса там есть услуга «Остров без коронавируса» :))
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 23:03
Самое главное чтобы Мамаев туда не подтянулся. Хотя наверное сидеть там комфортнее чем в России.
KLINSI
KLINSI ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 22:59
Боль и стыд.
Оцепенение и бессилие.
А у великого кормчего спросим - А как Вы назвали нового щенка алабая?
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