Кокорин улетел на Мальдивы. Агент игрока договорился со «Спартаком»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, сообщил, что стороне футболиста и клубу удалось договориться о переносе восстановительных мероприятий игрока из Москвы на Мальдивы.
Ранее появлялась информация, что Кокорин до 31 декабря должен был тренироваться и проходить восстановительные процедуры на клубной базе в Тушино. Он мог быть единственным игроком «Спартака», кому не позволили уйти в отпуск.
По информации источника, стороны пришли к компромиссному решению. Александр оплатит сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта. Нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.
Усвоил все как надо - работать заподло ,8 ( федун) крутить надо.
Вообщем оху...й трансфер от башкира.
Усвоил все как надо - работать заподло ,8 ( федун) крутить надо.
Вообщем оху...й трансфер от башкира.
Вот "по договорённости" "восстановительные процедуры" перенесли, вместе с врачами на.... Мальдивы... (за его счет)
Вот "по договорённости" "восстановительные процедуры" перенесли, вместе с врачами на.... Мальдивы... (за его счет)
Это не по понятиям !
Это не по понятиям !
Игруны спартака может поэтому и не играют, по ноль ударов за тайм в очном противостоянии с Чемпионом делают, потому что знают, что как ни старайся, а самую высокую зарплату получает изикатальщик.
Игруны спартака может поэтому и не играют, по ноль ударов за тайм в очном противостоянии с Чемпионом делают, потому что знают, что как ни старайся, а самую высокую зарплату получает изикатальщик.
Улетел Кокорин на Мальдивы,
Ведь тяжёлым выдался сезон.
Честно оставлял на лавке силы,
Выглядел, как выжатый лимон!
И какой-то клуб "Фиорентина",
Та, что так хотела БышевцА,
Покупать не стала гражданина,
Что лечился дома без конца.
Улетел Кокорин на Мальдивы,
Ведь тяжёлым выдался сезон.
Честно оставлял на лавке силы,
Выглядел, как выжатый лимон!
И какой-то клуб "Фиорентина",
Та, что так хотела БышевцА,
Покупать не стала гражданина,
Что лечился дома без конца.
Интересно, возьмет ли Кокорин фамилию Мамаева ?
Интересно, возьмет ли Кокорин фамилию Мамаева ?
Оцепенение и бессилие.
А у великого кормчего спросим - А как Вы назвали нового щенка алабая?
Оцепенение и бессилие.
А у великого кормчего спросим - А как Вы назвали нового щенка алабая?