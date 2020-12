Полузащитник «Ливерпуля» продолжает восстановление после травмы, которую он получил в начале ноября.

Как сообщает официальный сайт «красных», в скором времени футболист вернётся к тренировкам в общей группе. Сейчас Алькантара занимается по индивидуальной программе.

Working his way back towards full fitness 👊



💪 @Thiago6 💪 pic.twitter.com/SPYLjNoEd8

LFC