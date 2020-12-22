Зидан о призе Лучшему тренеру сезона в Ла Лиге: «Это награда для игроков»

Главному тренеру «Реала» и наставнику «Севильи» вручили приз Лучшему тренеру сезона-2019/20 в чемпионате Испании.

Для обоих специалистов это первая в карьере награда имени Мигеля Муньоса.

Зидан подчеркнул, что эта премия — заслуга футболистов «Реала».

Я не так много что-то объяснял своим игрокам после карантина. Они хотели вернуться к игре в футбол и сделали это в захватывающей манере.

Думаю, они очень жаждали закончить сезон как чемпионы, что они и сделали. Эта награда целиком для них.