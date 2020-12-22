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Зидан о призе Лучшему тренеру сезона в Ла Лиге: «Это награда для игроков»

сегодня, 07:45

Главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану и наставнику «Севильи» Хулену Лопетеги вручили приз Лучшему тренеру сезона-2019/20 в чемпионате Испании.

Для обоих специалистов это первая в карьере награда имени Мигеля Муньоса.

Зидан подчеркнул, что эта премия — заслуга футболистов «Реала».

Я не так много что-то объяснял своим игрокам после карантина. Они хотели вернуться к игре в футбол и сделали это в захватывающей манере.

Думаю, они очень жаждали закончить сезон как чемпионы, что они и сделали. Эта награда целиком для них.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:01
Отлично! Скромно, как обычно!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:58
А Зидану то за что? Реал очень плох был, хоть и победили в прошлом сезоне.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:42
молодец лысый))) черчесов сказал бы по другому)))))
Gahi
Gahi
сегодня в 07:51
Очень достойный ответ. Респект.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:51
Очередной кубок в коллекцию Зидана.
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