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Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в декабре

сегодня, 15:18

Голкипер «Динамо» Антон Шунин признан лучшим футболистом команды в декабре.

За 33-летнего голкипера свой голос отдали 42% болельщиков. Отметим, что это уже четвертая награда игроку месяца для Шунина в этом году.

В декабре Антон пропустил пять голов в трех матчах РПЛ.

Не так давно Шунин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Сандро Шварца.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:44
Хороший вратарь, много выручает
Cat01
Cat01
сегодня в 17:21
Играл хорошо много раз спасал!
Храневец
Храневец
сегодня в 16:52
не Филиппа же признавать ?
Брулин
Брулин
сегодня в 16:20
На сегодня Шунин лучший, и это обьективная реальность! Единственный, кто в Динамо играет стабильно, поздравляем капитана Славного клуба Динамо!
beefs
beefs
сегодня в 16:15
самый достойный динамовец, хоть такой есть...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:03
Забивать некому, хоть есть кому не пропускать.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:01
Сомнительно. Не поддержу
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:42
В Динамо особо никого и не выделишь.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:30
Это конечно хорошо, молодец...но когда не из кого выбрать, то это вызывает некоторое недоумение....а где напы, которые должны делать результат...где "активные полузащитники"....одним словом "довоевались"....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:19
А больше то и некого выбрать.
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