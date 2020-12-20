Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в декабре

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сегодня, 15:18

Голкипер «Динамо» признан лучшим футболистом команды в декабре.

За 33-летнего голкипера свой голос отдали 42% болельщиков. Отметим, что это уже четвертая награда игроку месяца для Шунина в этом году.

В декабре Антон пропустил пять голов в трех матчах РПЛ .

Антон Шунин в четвёртый раз в этом году становится ВТБ Игроком месяца 👏



42% болельщиков решили, что капитан был лучшим в декабре 💪#ВТБИгрокМесяца #АнтонШунин pic.twitter.com/ppId1bTKn2 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 20, 2020

Не так давно Шунин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Сандро Шварца.