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Месси в седьмой раз в карьере получил трофей Пичичи

вчера, 22:16

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили трофей Пичичи (награда лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге).

В прошлом сезоне аргентинец записал на свой счёт 25 голов, заняв первое место в гонке лучших снайперов испанского первенства. Данный приз Месси получает в седьмой раз в своей карьере.

Месси в седьмой раз в карьере получил трофей Пичичи

Трофей Пичичи присуждается испанским изданием Marca. Название награда получила в честь игрока клуба «Атлетик» Бильбао Рафаэля Морено Арансади, по прозвищу Пичичи.

Напомним, что ранее Месси получил приз «Чемпион мира» за благотворительную деятельность.

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Все комментарии
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 06:21
О чём и речь, что судьи всегда против Ювентуса, за Ювентус они только в больных, хейтерских головах)
Baggio R.
Baggio R. ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 01:11
Это противоювентусные видео)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:21
Если не за благотворительную деятельность, то за футбол он уже упустил свой шанс получить титул чемпиона мира
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 00:02
Хорош!! Без слов!!
Я на стреме
Я на стреме ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
на ветки Месси, одно фото Лео и два видео Роналду. не слишком ли ты популяризируешь португала
Baggio R.
Baggio R. ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 23:31
Можешь тогда и это посмаковать
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:00
а где там "косой"? Попасть в штангу это намного сложнее,чем в ворота. А вообще КР7 решил совместить футбол и бильярд,там от штанги в голкипера должно было отрекошетить. Высочайшее мастерство,не то что у Месси.
beefs
beefs
вчера в 22:42
каких только наград нет...
Baggio R.
Baggio R. ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
На "награду косоглазый заяц" шансов уже нет)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 22:31
Ну, раз в ЛЧ "Барса" только угловых может ожидать, ЗМ ушли с уходом Блаттера, то остается только Пичичи на уэсках и набивать)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 22:29
и чемпион мира и чемпион Пичичи,только вот даже с пенальти забить не может. Пора давать награду косоглазый заяц..... ахаха!
Cympak-05
Cympak-05 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:27
Может быть. Но что то в Испании плохо забивают форварды в этом сезоне. Всего два мяча отставание.
санек002
санек002 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:27
наверное да!!
drug01
drug01
вчера в 22:23
Видно за старые заслуги
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:21
В последний раз наверное.
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