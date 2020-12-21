Месси в седьмой раз в карьере получил трофей Пичичи

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вчера, 22:16

Нападающему «Барселоны» вручили трофей Пичичи (награда лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге).

В прошлом сезоне аргентинец записал на свой счёт 25 голов, заняв первое место в гонке лучших снайперов испанского первенства. Данный приз Месси получает в седьмой раз в своей карьере.

Трофей Пичичи присуждается испанским изданием Marca. Название награда получила в честь игрока клуба «Атлетик» Бильбао Рафаэля Морено Арансади, по прозвищу Пичичи.

Напомним, что ранее Месси получил приз «Чемпион мира» за благотворительную деятельность.