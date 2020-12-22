Олдридж: «На месте Салаха я бы ненавидел „Реал“»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха в «Реал».
Если ты футболист уровня Салаха, то тебя всегда будут связывать с «Реалом», «Барселоной» и другими топовыми клубами. Следующим будет Кейн. Еще о Мане много говорят. Это один из лучших форвардов в мире.
На месте Салаха я бы ненавидел «Реал» после того финала в ЛЧ. Многое зависит от Юргена Клоппа, от того, чего он хочет. Тренеру нужно доверять в таких ситуациях. Сейчас футболисты очень сильны, и если они хотят уйти, то сделают это.