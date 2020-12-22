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Олдридж: «На месте Салаха я бы ненавидел „Реал“»

сегодня, 14:40

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха в «Реал».

Если ты футболист уровня Салаха, то тебя всегда будут связывать с «Реалом», «Барселоной» и другими топовыми клубами. Следующим будет Кейн. Еще о Мане много говорят. Это один из лучших форвардов в мире.

На месте Салаха я бы ненавидел «Реал» после того финала в ЛЧ. Многое зависит от Юргена Клоппа, от того, чего он хочет. Тренеру нужно доверять в таких ситуациях. Сейчас футболисты очень сильны, и если они хотят уйти, то сделают это.

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Сантус
Сантус
сегодня в 16:19
Салах,судя по моим наблюдениям узкопременимый персонаж.Поиграл он немало в разных клубах.Два захода в Челси,Итальянцы,швейцария...и только с Клоппом и Ливером оказался в нужном месте.Реалу он не нужен,Барсе думаю тоже.Пусть пылит в Англии.)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 16:04
Салах это отработанный материал , надо в сторону молодых смотреть . Надеюсь в Барсу перейдет
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:26
хорошо что у тебя своё место)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:44, ред.
Ну Салах на своём месте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:42
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