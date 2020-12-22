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Лэмпард: «Вскоре мы обязательно увидим голы Вернера»

сегодня, 05:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 14-го тура АПЛ высказался о голевой засухе форварда «синих» Тимо Вернера. Немец не забивает за «Челси» в 9 матчах подряд.

Я совершенно не беспокоюсь. Каждый нападающий стремится забивать, поскольку это его работа. В последние годы Тимо записал на свой счёт немало голов, и именно поэтому он стал отличным приобретением для нас.

Безусловно, ему необходимо время для адаптации в новом чемпионате. Тем не менее, он регулярно оказывается в голевой позиции и создаёт проблемы обороне соперника. Сейчас ему не везёт, но это временно. Вскоре всё изменится, и мы обязательно увидим его голы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:23
Нападающий когда-то должен забивать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:13
Тимо хоть и не забивает но создает и помогает другим!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:40
Время и игра покажет.
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