Лэмпард: «Вскоре мы обязательно увидим голы Вернера»

Главный тренер «Челси» после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 14-го тура АПЛ высказался о голевой засухе форварда «синих» . Немец не забивает за «Челси» в 9 матчах подряд.

Я совершенно не беспокоюсь. Каждый нападающий стремится забивать, поскольку это его работа. В последние годы Тимо записал на свой счёт немало голов, и именно поэтому он стал отличным приобретением для нас.

Безусловно, ему необходимо время для адаптации в новом чемпионате. Тем не менее, он регулярно оказывается в голевой позиции и создаёт проблемы обороне соперника. Сейчас ему не везёт, но это временно. Вскоре всё изменится, и мы обязательно увидим его голы.