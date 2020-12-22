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Тебас: «Создание Суперлиги может привести „Реал“ к краху»

сегодня, 13:34

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном создании Суперлиги.

Я уверен, что «Ювентус» не стоит за этим. Что касается «Реала», то мне сложно об этом говорить. Я не знаю. Чувствую, что Пересу нравится этот проект. Он отличный бизнесмен, но он не осознает, к чему это приведет. Это может привести его клуб к краху.

Если бы действительно было 10-12 клубов, которые хотели бы создать Суперлигу, то они заявили бы об этом публично. Суперлига не может быть совместима с национальными лигами. Её создание невозможно.

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Сантус
Сантус
сегодня в 14:37
Не то что бы мне нравилась идея Суперлиги,но очко у Тобика горит) Я даже не удивлюсь что в скором времени мы увидим новое прочтение спорных ситуевин в играх Реала со стороны судейского корпуса...)
ДСА
ДСА
сегодня в 14:27
Кого-то возьмут, кого-то нет. В итоге конфликт неизбежен.
Медив
Медив
сегодня в 14:05
Угу, а ЛаЛига будет процветать в чемпионате, где за победу будут бороться Алавес и Леганес
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:47
Очень трудно воплотить
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:46
Я против суперлиги. Сейчас это кажется классным, но быстро надоест потом. И это убьёт весь остальной футбольный мир.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:39
Посмотрим что к чему
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:39
Да не будет её...
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