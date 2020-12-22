Тебас: «Создание Суперлиги может привести „Реал“ к краху»

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном создании Суперлиги.

Я уверен, что «Ювентус» не стоит за этим. Что касается «Реала», то мне сложно об этом говорить. Я не знаю. Чувствую, что Пересу нравится этот проект. Он отличный бизнесмен, но он не осознает, к чему это приведет. Это может привести его клуб к краху.

Если бы действительно было 10-12 клубов, которые хотели бы создать Суперлигу, то они заявили бы об этом публично. Суперлига не может быть совместима с национальными лигами. Её создание невозможно.