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Месси: «Постараемся выиграть всё, как и всегда в „Барселоне“»

сегодня, 01:31

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

Мы постараемся выиграть всё, как и всегда в «Барселоне». Мы постепенно прогрессируем. Да, нам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру в чемпионате. Мы не должны были терять столько очков.

Думаю, мы заслуживали большего в матчах с «Алавесом» и «Хетафе», а также в игре с «Реалом» на «Камп Ноу». В этих трех матчах мы создали множество голевых моментов – и если бы мы их реализовали, ситуация в этих играх была бы иной.

Теперь важно добиться серии хороших результатов в нескольких матчах подряд, чтобы подняться в таблице. Это займёт время, потому что в условиях пандемии все матчи становятся очень сложными. Правда в том, что футбол сильно изменился, и сейчас сложно всем. Но шаг за шагом всё наладится.

Вчера Месси в седьмой раз в карьере вручили трофей Пичичи.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:51
Пока только получается все проиграть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:27
Месси, хватит говорить "мы" - ты единоличник.
амурец
амурец
сегодня в 02:46
постараться и выиграть это две большие разницы, ну и конечно как всегда в Барселоне это 0:3,0:4,2:8
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:45
Очень маловероятно по поводу трофеев. Очень посредственно выглядит команда. Старание - это конечно похвально, но этого мало. В защите бардак, в нападении тоже все очень скучно , немногочисленные моменты Гризман гробит на раз-два. Состав жидковат, замены игру не усиливают, а ослабляют. Проблем целый ворох , да и Куман пока не похож на спасителя.
Ждем выборов и перемен.
Всем здоровья.
David Young
David Young
сегодня в 01:33
Постараться то вы постараетесь, но выигрывать трофеи Барселоне теперь значительно сложнее, если сравнивать с их лучшими периодами в 21 веке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:32
Конечно,вам не привыкать!
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