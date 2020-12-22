Месси: «Постараемся выиграть всё, как и всегда в „Барселоне“»

Капитан «Барселоны» высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

Мы постараемся выиграть всё, как и всегда в «Барселоне». Мы постепенно прогрессируем. Да, нам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру в чемпионате. Мы не должны были терять столько очков.

Думаю, мы заслуживали большего в матчах с «Алавесом» и «Хетафе», а также в игре с «Реалом» на «Камп Ноу». В этих трех матчах мы создали множество голевых моментов – и если бы мы их реализовали, ситуация в этих играх была бы иной.

Теперь важно добиться серии хороших результатов в нескольких матчах подряд, чтобы подняться в таблице. Это займёт время, потому что в условиях пандемии все матчи становятся очень сложными. Правда в том, что футбол сильно изменился, и сейчас сложно всем. Но шаг за шагом всё наладится.