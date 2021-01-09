Агент — о Миранчуке в «Аталанте»: «Лёша прекрасно понимал, куда шел»

Агент полузащитника «Аталанты» рассказал о положении российского футболиста в итальянском клубе.

С Лёшей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать. Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее, в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол.