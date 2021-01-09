Агент — о Миранчуке в «Аталанте»: «Лёша прекрасно понимал, куда шел»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал о положении российского футболиста в итальянском клубе.
С Лёшей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать. Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее, в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол.
Но давайте по факту:
Назовите хотя бы 2-3 человек, которые так феерично дебютировали, и в ЛЧ, и в топ-чемпионате, при этом, после удачного дебюта, не получая достаточно игрового времени, чтобы доказать всем, и в первую очередь гл.тренеру команды, что он должен, как минимум, больше получать игрового времени... И так по факту:
Дебютировал в ЛЧ 21-го октября, когда вышел на замену на 80 мин., против
"Мидтьюлланда" в гостевом матче, забив гол в ворота соперника на 89 мин. матча!
Несмотря на это, в Серии-А дебютировал только 8-го ноября против "Интера", когда
вышел на замену на 59 мин. матча, и первым же ударом по воротам "Интера" забил мяч в
ворота Хандановича на 79 мин матча, через 20 мин., после того, как вышел на замену,
сравнял результат матча, кстати, это единственный мяч, который забила "Аталанта" в
ворота соперника в этом матче! Матч так и закончился 1:1, благодаря голу
А.Миранчука...!!!
А теперь, посмотрите статистику выступлений Алексея, после такого феерического и обнадёживающего дебюта, все матчи А.Миранчука в ЛЧ, Серии А, за исключением тех, которые он пропустил из-за болезни.
Как минимум, странно выглядит то, что несмотря на удачный дебют в ЛЧ - А.Миранчука,
он не играет ни в матче с "Сампдорией" 24-го октября, когда "Аталанта" проигрывает в
домашнем матче 1:3, ни в матче с "Аяксом" 27-го октября в ЛЧ, когда "Аталанта"
играет в домашнем матче вничью 2:2, ни 31-го октября в гостевом матче с "Кротоне",
ни 3-го ноября, когда"Ливерпуль" в Италии на домашнем стадионе "Аталанты" выигрывает
с "неприличным" результатом у "Аталанты" 0:5...!!! Кстати, во всех перечисленных
матчах, А.Миранчук находился на скамейке запасных... НО, увы, в очередной раз
гл.тренер "Аталанты" - Гасперини не счёл необходимым дать Алексею ещё шанс,
проявить себя во всей "красе" как в дебютном матче в ЛЧ, когда Алексею понадобилось
всего лишь 9 мин., чтобы забить мяч в ворота соперника. Кстати забил довольно
"красивый" гол, на классе...!!!
Далее хронология матчей Аталанты, в составе которой А.Миранчук:
Аталанта-Интер 1:1., 59 мин., Миранчук выходит на поле.
Специа-Аталанта 0:0., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
ЛЧ.Ливерпуль-Аталанта 0:2., 85 мин.,Миранчук выходит на поле.
Ювентус-Аталанта 1:1., 71 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Рома 4:1., 81 мин., Миранчук выходит на поле.
Болонья-Аталанта., 2:2., 46 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Сассуоло., 5:1., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Парма 3:0., 65 мин., Миранчук выходит на поле......!!!
Вот такая неутешительная статистика для А.Миранчука по количеству времени, которое он провёл в составе Аталанты на игровом поле, несмотря на свой феерический дебют в ЛЧ и в Серии А.... Статистика, которая наводит на размышление...
Как на мой субъективный взгляд, дело не в А.Мирончуке, дело в гл.тренере Джан Пьеро Гасперини...... Скажем так, как минимум, гл.тренер не испытывает особой симпатии к Алексею.... Иначе, как объяснить, что при таком фееричном дебюте, что в ЛЧ, что в Серии А, Алексей получает такой "мизер" игрового времени, чтобы он, хотя бы, мог доказать, заявить о том, что он достоин большего, чем он имеет в Аталанте...
Кстати о забитом голе в своём дебютном матче в ЛЧ, обратите внимание, что гол забит "на классе", что это не тот гол, из разряда случайных, а именно на классе, который, нет никакого сомнения есть у А.Миранчука в достаточном количестве, но гл.тренер не даёт Алексею возможности, продемонстрировать этот класс, из-за ограниченного времени, которое предоставляет ему на игровом поле....
https://www.youtube.com/watch?v=k5mbu-XV9go
Но давайте по факту:
Назовите хотя бы 2-3 человек, которые так феерично дебютировали, и в ЛЧ, и в топ-чемпионате, при этом, после удачного дебюта, не получая достаточно игрового времени, чтобы доказать всем, и в первую очередь гл.тренеру команды, что он должен, как минимум, больше получать игрового времени... И так по факту:
Дебютировал в ЛЧ 21-го октября, когда вышел на замену на 80 мин., против
"Мидтьюлланда" в гостевом матче, забив гол в ворота соперника на 89 мин. матча!
Несмотря на это, в Серии-А дебютировал только 8-го ноября против "Интера", когда
вышел на замену на 59 мин. матча, и первым же ударом по воротам "Интера" забил мяч в
ворота Хандановича на 79 мин матча, через 20 мин., после того, как вышел на замену,
сравнял результат матча, кстати, это единственный мяч, который забила "Аталанта" в
ворота соперника в этом матче! Матч так и закончился 1:1, благодаря голу
А.Миранчука...!!!
А теперь, посмотрите статистику выступлений Алексея, после такого феерического и обнадёживающего дебюта, все матчи А.Миранчука в ЛЧ, Серии А, за исключением тех, которые он пропустил из-за болезни.
Как минимум, странно выглядит то, что несмотря на удачный дебют в ЛЧ - А.Миранчука,
он не играет ни в матче с "Сампдорией" 24-го октября, когда "Аталанта" проигрывает в
домашнем матче 1:3, ни в матче с "Аяксом" 27-го октября в ЛЧ, когда "Аталанта"
играет в домашнем матче вничью 2:2, ни 31-го октября в гостевом матче с "Кротоне",
ни 3-го ноября, когда"Ливерпуль" в Италии на домашнем стадионе "Аталанты" выигрывает
с "неприличным" результатом у "Аталанты" 0:5...!!! Кстати, во всех перечисленных
матчах, А.Миранчук находился на скамейке запасных... НО, увы, в очередной раз
гл.тренер "Аталанты" - Гасперини не счёл необходимым дать Алексею ещё шанс,
проявить себя во всей "красе" как в дебютном матче в ЛЧ, когда Алексею понадобилось
всего лишь 9 мин., чтобы забить мяч в ворота соперника. Кстати забил довольно
"красивый" гол, на классе...!!!
Далее хронология матчей Аталанты, в составе которой А.Миранчук:
Аталанта-Интер 1:1., 59 мин., Миранчук выходит на поле.
Специа-Аталанта 0:0., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
ЛЧ.Ливерпуль-Аталанта 0:2., 85 мин.,Миранчук выходит на поле.
Ювентус-Аталанта 1:1., 71 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Рома 4:1., 81 мин., Миранчук выходит на поле.
Болонья-Аталанта., 2:2., 46 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Сассуоло., 5:1., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Парма 3:0., 65 мин., Миранчук выходит на поле......!!!
Вот такая неутешительная статистика для А.Миранчука по количеству времени, которое он провёл в составе Аталанты на игровом поле, несмотря на свой феерический дебют в ЛЧ и в Серии А.... Статистика, которая наводит на размышление...
Как на мой субъективный взгляд, дело не в А.Мирончуке, дело в гл.тренере Джан Пьеро Гасперини...... Скажем так, как минимум, гл.тренер не испытывает особой симпатии к Алексею.... Иначе, как объяснить, что при таком фееричном дебюте, что в ЛЧ, что в Серии А, Алексей получает такой "мизер" игрового времени, чтобы он, хотя бы, мог доказать, заявить о том, что он достоин большего, чем он имеет в Аталанте...
Кстати о забитом голе в своём дебютном матче в ЛЧ, обратите внимание, что гол забит "на классе", что это не тот гол, из разряда случайных, а именно на классе, который, нет никакого сомнения есть у А.Миранчука в достаточном количестве, но гл.тренер не даёт Алексею возможности, продемонстрировать этот класс, из-за ограниченного времени, которое предоставляет ему на игровом поле....