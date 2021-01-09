ГлавнаяНовости

Агент — о Миранчуке в «Аталанте»: «Лёша прекрасно понимал, куда шел»

09 января 2021, 14:19

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал о положении российского футболиста в итальянском клубе.

С Лёшей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать. Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее, в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии7
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии9
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 19:19
не пропадёт, прорвётся
Хиромант
Хиромант
10 января в 00:15
Хотелось бы спросить у Миранчука: Ну и чем лавка Аталанты лучше лавки Зенита, которой тебя так пугали? Весьма вероятно, что в Зените ты играл бы в основе, а теперь что получил? "От мёртвого осла уши"!
протон1
протон1
09 января в 18:53
приедет полируя лавку с атрофией мышц ног. а вот мышцы попки от полировки будут на высоте
протон1
протон1
09 января в 18:52
дома надо было сидеть
Dima salev
Dima salev
09 января в 17:37
Столько шумиха была о нём как будто Месси или Роналду и в итоге сидит в скамейке запасных
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 января в 17:30
Ещё проявит себя!
CSKA2012
CSKA2012 ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 17:19, ред.
В момент прихода Шевы главный тренер Милана был Анчелотти, тренер с очень сильным характером поэтому и ставил Андрея в состав в случае появление вопросов у игроков к тренеру игроки могли сами сесть на лавку или вообще в резерве поиграть. Даже посмотри взгляды тренеров Анчелотти и Гасперини, один дерзкий, другой блаженный добрый вот его и давят игроки.
Хиромант
Хиромант
09 января в 17:10
По-моему, всё просто: Не зная броду - не суйся в воду!

И ещё: Всяк сверчок - знай свой шесток!

И напоследок: Лучше синица в руках - чем журавль в небе!
berda2003
berda2003
09 января в 17:00
да ничего он не понимал, предки то хохлы...
Q-J-G
Q-J-G ответ youtomee (раскрыть)
09 января в 16:47
Не надо недооценивать личные симпатии гл.тренера команды к игроку этой команды. Я не утверждаю о том, что в данном конкретном случае есть личные антипатии, но то, что очень часто в отношении тренер-игрок присутствуют, как симпатии, так и антипатии доказано футбольной жизнью, причём неоднократно... А истинную причину, повторяюсь, знает только гл.тренер команды, возможно и А.Миранчук догадывается... Но ни один, ни второй об этом не скажет... По крайней мере, в ближайшее время....
Q-J-G
Q-J-G ответ CSKA2012 (раскрыть)
09 января в 16:38, ред.
Возможен и такой вариант, когда игроки стартового состава против, тренер ведь об этом знает... В своё время, когда А.Шевченко пришёл в Милан, там его "прессовали" игроки основы, даже игнорировали его на поле во время игры, но у Шевченко была возможность, чтобы доказать, кто есть кто, у него было много игрового времени, он выходил в стартовом составе, в отличие от А.Миранчука... Кстати, больше всех и конкретным организатором этой "травли" был Массимо Амброзини, которого поддержали все ветераны команды....

Кто бы что не говорил, какие бы не были предположения, но тот "мизер" которой гл.тренер предоставляет Алексею, это не то, на что заслуживает Алексей....
Q-J-G
Q-J-G ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 января в 16:26
Я ничего не утверждаю, я "выложил" факты, статистику, и на основание этого высказал свои предположения. А 100% - об этой ситуации, знает только один человек-это главный тренер команды...
Rattlehead
Rattlehead ответ заDOOMчивый (раскрыть)
09 января в 16:17
Каладзе, Шалимов, Колыванов довольно ярко проявили себя в Серии А. До лавров Шевченко, конечно, далеко, но тем не менее.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 16:16, ред.
Дело не только в главном тренере Аталанты, но и в самой команде, они просто ревнуют к зарплате Миринчука, так как сам костяк Аталанты играл и добился успеха а тут на тебе пришел на все готовое, возможно тренер и прав, пока не оботрется с самим коллективом не стоит его выставлять против всей команды, Такое произошло с Муссой в Лестере, когда Раньери ставил его в состав, а его игнорили в итоге слили и Муссу, и тренера)
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 16:09
Шёл но не догадывался
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 15:47
Ты утверждаешь, что Гасперини враг сам себе и держит на лавке более сильного, чем на поле? Так не бывает. Кстати в игре С Болоньей Миранчук вышел при счете 2:0 в пользу Аталанты , а за время, отведенное ему, счет сравнялся! Так что факты говорят о том, что пока он твердый лавочник в Аталанте, а дальше видно будет
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Zimmer (раскрыть)
09 января в 15:44, ред.
в Италии заиграл только Шевченко,да и не в какой то замызганной Аталанте,а в Милане. Был лидером и голеадором. Переехал в Челси,скажем так может и не по своей воле, поставил крест на карьере,точнее кто-то поставил,но его потом команда "слила". Так что называть Аталанту топ-клубом,даже по итальянским меркам,язык не поворачивается,я бы охарактеризовал их или одуванчиком или подснежником.
Так,что все шансы у Миранчука есть пробиться в основу,а то лавочка или в лучшем случае аренда.
Там кстати и Малина тоже присел,видать цЫган не любит славянских парней.
Брулин
Брулин
09 января в 15:30
Нихрена он не понимал, куда шел. Вообще ни единого раза!!! В отличии от ВСЕХ в Аталанте у него уже в 20 лет был Бентли и мильен евро.
НИХРЕНА ОН НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ!!!
youtomee
youtomee ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 15:24
что значит не испытывает симпатии?) личные симпатии тут точно не к месту
ну забил Миранчук в лч и Интеру, Смолов вон тоже Реалу и Барсе забивал и что? тренер оценивает в целом игру, взаимодействие и ему наверняка виднее что может Миранчук и чего не может, где и какая от него будет польза, и кто будет смотреться лучше на этих позициях, вы хотите сказать, что он лучше Иличича, очень сомневаюсь
Anton Hohlov
Anton Hohlov
09 января в 15:16
Через год в аренду уйдет, места в основе ему не видать, даже Малиновский, который намного лучше, в старте выходит по праздникам.
волгодон 2
волгодон 2
09 января в 15:09
Некоторые очень даже не против в условиях здоровой конкуренции сидеть на лавке за деньги.
particular
particular
09 января в 15:00
Понимание оказалось далеко от реальности... Тут писаки взахлёб пели хвалебные оды, а там источают сарказм и желчь...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ За адекватность (раскрыть)
09 января в 14:57
тут еще есть другое, если сами игроки не хотят его в команде, хоть 63 рви, ничего он не добьется, знаю не мало примеров!
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 14:53
Очень непонятная ситуация с А.Миранчуком в Аталанте... Сколько людей, столько и мнений...

Но давайте по факту:

Назовите хотя бы 2-3 человек, которые так феерично дебютировали, и в ЛЧ, и в топ-чемпионате, при этом, после удачного дебюта, не получая достаточно игрового времени, чтобы доказать всем, и в первую очередь гл.тренеру команды, что он должен, как минимум, больше получать игрового времени... И так по факту:

Дебютировал в ЛЧ 21-го октября, когда вышел на замену на 80 мин., против
"Мидтьюлланда" в гостевом матче, забив гол в ворота соперника на 89 мин. матча!
Несмотря на это, в Серии-А дебютировал только 8-го ноября против "Интера", когда
вышел на замену на 59 мин. матча, и первым же ударом по воротам "Интера" забил мяч в
ворота Хандановича на 79 мин матча, через 20 мин., после того, как вышел на замену,
сравнял результат матча, кстати, это единственный мяч, который забила "Аталанта" в
ворота соперника в этом матче! Матч так и закончился 1:1, благодаря голу
А.Миранчука...!!!

А теперь, посмотрите статистику выступлений Алексея, после такого феерического и обнадёживающего дебюта, все матчи А.Миранчука в ЛЧ, Серии А, за исключением тех, которые он пропустил из-за болезни.
Как минимум, странно выглядит то, что несмотря на удачный дебют в ЛЧ - А.Миранчука,
он не играет ни в матче с "Сампдорией" 24-го октября, когда "Аталанта" проигрывает в
домашнем матче 1:3, ни в матче с "Аяксом" 27-го октября в ЛЧ, когда "Аталанта"
играет в домашнем матче вничью 2:2, ни 31-го октября в гостевом матче с "Кротоне",
ни 3-го ноября, когда"Ливерпуль" в Италии на домашнем стадионе "Аталанты" выигрывает
с "неприличным" результатом у "Аталанты" 0:5...!!! Кстати, во всех перечисленных
матчах, А.Миранчук находился на скамейке запасных... НО, увы, в очередной раз
гл.тренер "Аталанты" - Гасперини не счёл необходимым дать Алексею ещё шанс,
проявить себя во всей "красе" как в дебютном матче в ЛЧ, когда Алексею понадобилось
всего лишь 9 мин., чтобы забить мяч в ворота соперника. Кстати забил довольно
"красивый" гол, на классе...!!!

Далее хронология матчей Аталанты, в составе которой А.Миранчук:

Аталанта-Интер 1:1., 59 мин., Миранчук выходит на поле.
Специа-Аталанта 0:0., 84 мин., Миранчук выходит на поле.

ЛЧ.Ливерпуль-Аталанта 0:2., 85 мин.,Миранчук выходит на поле.

Ювентус-Аталанта 1:1., 71 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Рома 4:1., 81 мин., Миранчук выходит на поле.
Болонья-Аталанта., 2:2., 46 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Сассуоло., 5:1., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Парма 3:0., 65 мин., Миранчук выходит на поле......!!!

Вот такая неутешительная статистика для А.Миранчука по количеству времени, которое он провёл в составе Аталанты на игровом поле, несмотря на свой феерический дебют в ЛЧ и в Серии А.... Статистика, которая наводит на размышление...

Как на мой субъективный взгляд, дело не в А.Мирончуке, дело в гл.тренере Джан Пьеро Гасперини...... Скажем так, как минимум, гл.тренер не испытывает особой симпатии к Алексею.... Иначе, как объяснить, что при таком фееричном дебюте, что в ЛЧ, что в Серии А, Алексей получает такой "мизер" игрового времени, чтобы он, хотя бы, мог доказать, заявить о том, что он достоин большего, чем он имеет в Аталанте...

Кстати о забитом голе в своём дебютном матче в ЛЧ, обратите внимание, что гол забит "на классе", что это не тот гол, из разряда случайных, а именно на классе, который, нет никакого сомнения есть у А.Миранчука в достаточном количестве, но гл.тренер не даёт Алексею возможности, продемонстрировать этот класс, из-за ограниченного времени, которое предоставляет ему на игровом поле....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 января в 14:44
А может все проще. И он не уровень Аталанты , далеко не топ клуба серии А?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 января в 14:38
Щас с Гомесом расстанутся, тогда ротация на Леху поактивнее будет
За адекватность
За адекватность
09 января в 14:32
Определять кому выходить в основе это прерогатива главного тренера команды. Смею предположить, что Гасперини ни себе, ни команде не враг. Если бы он видел, что Миранчук на данный момент сильнее конкурентов по позиции, он бы играл в основе. А Алексею нужно работать на тренировках, доказывать тренеру, что он достоин этого места в основе и пытаться с максимальной пользой использовать то время, которое ему предоставляют выходя на замену, и поменьше слушать СМИ. В любом случае вернуться всегда успеет. И в РПЛ будет первый парень на деревне. Но нужно попытаться условно стать первым парнем в городе. Как обычно личное субъективное мнение.
Zimmer
Zimmer
09 января в 14:27
Конкуренция в сильных клубах есть всегда, надо бороться за место в основе.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
09 января в 14:21
Лёша шёл за трофеями
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100