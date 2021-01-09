Онопко: «Работа в „Спартаке“? Любой вариант буду рассматривать»

Бывший тренер ЦСКА прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Спартак».

Мне лично никто не звонил, ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА , «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещё поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтёр». В мою бытность спартаковцем у нас самые тяжёлые матчи были с «Аланией», «Ротором», потому что они тогда наверху были. С ЦСКА или «Динамо» тоже случались напряженные матчи, но болельщики не вели себя так, как сейчас. Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, где находишься, и не обманывать, не предавать тех, с кем работаешь.

Когда заканчиваешь играть, всплывают какие-то тёмные истории. Некоторые футболисты и тренеры (не в «Спартаке», конечно) продавали матчи. В моём понимании это предательство партнёров, футбола, себя. Я всегда старался быть чистым перед всеми. Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе.