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Онопко: «Работа в „Спартаке“? Любой вариант буду рассматривать»

09 января 2021, 10:03

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Спартак».

Мне лично никто не звонил, ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещё поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтёр». В мою бытность спартаковцем у нас самые тяжёлые матчи были с «Аланией», «Ротором», потому что они тогда наверху были. С ЦСКА или «Динамо» тоже случались напряженные матчи, но болельщики не вели себя так, как сейчас. Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, где находишься, и не обманывать, не предавать тех, с кем работаешь.

Когда заканчиваешь играть, всплывают какие-то тёмные истории. Некоторые футболисты и тренеры (не в «Спартаке», конечно) продавали матчи. В моём понимании это предательство партнёров, футбола, себя. Я всегда старался быть чистым перед всеми. Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 18:09
любой - не надо !
Red blu
Red blu
09 января в 18:02
Удачи Онопко.
nikoladolgov
nikoladolgov
09 января в 16:30
Все ясно.
Согласен на любую работу.
Настоящий Спартакрвец , наверное и футболку с ромбиком носит под майкой ЦСКА.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Константин Белых (раскрыть)
09 января в 16:25
Как человека наверное нет, а как игрока и специалиста буду.
lobsterdam
lobsterdam
09 января в 16:23
какой из него тренер никому неизвестно, но думает, что и заграницу могут даже предложить, хотя шахтер и динамо киев тоже заграница, может хоть там найдет себя?
Dr. Vaseline
Dr. Vaseline
09 января в 15:43
После уточнения "(не в «Спартаке», конечно)" становиться понятно где продавались матчи, иначе, зачем было уточнять.
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
09 января в 15:43
не!такой нам не нужен!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Константин Белых (раскрыть)
09 января в 15:36
Для кого как, может для болельщиков это и позор и то на время, для Федуна это норма брать таких не смотря ни на что. Недавний пример Кокорин. Он не просто говорил, что никогда не оденет футболку Спартака он ещё после победы над Спартаком "отличился" кричалкой всех клубов про то, что надо делать со Спартаком. Тем более после того как о нём отзывались фанаты это было странно, но когда он пришёл в клуб его фанаты уже защищать стали и всё забыли и только после того как увидели, что он просто капусту стрижёт опять стали вспоминать.
Так, что такие явления уже не являются позором для Спартака.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 января в 15:24
Оно и понятно! Главное это сделать правильный выбор и никак иначе.
makkie
makkie
09 января в 13:57
Надеюсь, в РУ Спартака не пойдут на такой шаг, как приглашение Онопко.
Говорят, что он в цска готовил поле, расставлял фишки, играл в квадратах и т.д. - одним словом, был на побегушках.
Нужен ли такой помощник ГТ Спартаку? А вот тренер защиты очень нужен.
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
09 января в 13:55
А для наших не так?
Константин Белых
Константин Белых ответ Брулин (раскрыть)
09 января в 13:37
Это Черт и где бы он не работал Спартак ЦСКА ЗЕНИТ ЛОКО все равно-это опущенный тридварас
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
09 января в 13:32
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 января в 13:29
    Да в Спартак всех примут, один фик ненадолго.. Только вот какими глазами ему на людей смотреть, не представляю. Типа, дали пинча как ненужному, он и назад запросился.
    Уж выбрал бы какую-то третью команду, всё равно ведь, чью эмблему лобызать.
    Там ведь ещё Локо с Динамо остались, а в Подковье вообще пруд пруди всяких Химок да Чертанов с Долгопрудными...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    09 января в 13:25
    Иуда ! Для хохлов - где платят ,там и Родина !
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Брулин (раскрыть)
    09 января в 13:23
    Если она выросла в Испании, за кого ей выступать?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    09 января в 13:20
    Да он не востребован, потому и открыт.
    Сантус
    Сантус
    09 января в 13:13
    Брулин
    Брулин ответ Константин Белых (раскрыть)
    09 января в 13:10
    У меня есть ещё одна претензия, Семья Онопко живёт в Испании, а его дочь выступает за сборную Испании. Вите всё равно у кого и что целовать
    Брулин
    Брулин ответ Константин Белых (раскрыть)
    09 января в 13:08
    Онопко об истории с шарфом ЦСКА: «Я же не поцеловал эмблему фашистов»
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 января в 12:52
    Работничек нарисовался, местечко тёплое ищет
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    09 января в 12:35
    А вам как болелам ЦСКА если Аленичев поцелует эмблему вы его как мужика уважать будете?
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    09 января в 12:33
    Перешёл же в ЦСКА после Спартака.

    И вообще, сейчас все эти принципы давно забыты - Дзюба, Кокорин, Широков, Ерёменко не дадут соврать)
    Faustello
    Faustello
    09 января в 12:28, ред.
    Павлиноуткоёж)))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    09 января в 11:57
    Не дай бог Савельичу обратно в свинарник вернуться.
    Константин Белых
    Константин Белых
    09 января в 11:37
    Такого петуха который на публику шарф ЦСКА целовал-взять на работу это позор просто.
    ermak6848
    ermak6848 ответ drug01 (раскрыть)
    09 января в 11:32
    как завещал великий кормчий...
    stavr74
    stavr74
    09 января в 11:08
    если только под хвостиком порося поцелуешь
    cska vperiod
    cska vperiod
    09 января в 11:04
    Федун ненавидит спартачей.
    ДСА
    ДСА
    09 января в 10:59
    Лишь бы зарплату хорошую предложили.
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