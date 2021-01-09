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Онопко: «Я всегда и везде защищал Ганчаренко»

09 января 2021, 09:30

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал своё увольнение из столичного клуба.

Разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА не было. Были дискуссии, споры по поводу сборов, тренировок, перелётов, состава. Каждый высказывал своё мнение – это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Ганчаренко защищал. Когда с «Локомотивом» играли и Ганчаренко бросился к Сёмину, я побежал защищать его. Я всегда придерживался правила: есть главный тренер, а мы, все остальные, – помощники, наше дело помогать.

Он иногда подходил на лавочке, советовался: «Будем делать замену или не будем? Кого и когда выпустим?». Но в итоге все решения принимает он. Я никогда не отклонялся от этой линии. Будучи помощником, ты не можешь и не должен видеть себя главными. Хочешь быть главным – уходи в другую команду. Возможно, что-то произошло в те две недели, когда я проболел коронавирусом.

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makkie
makkie
09 января в 13:59
Будучи помощником, ты не можешь и не должен видеть себя главными.
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Овчинников не согласен :))))
За адекватность
За адекватность
09 января в 12:39, ред.
Чемпионат. ком. видимо рассчитывал по прошествии времени выведать какие-то откровения, а то как-то уход Овчинникова и Онопко не перерос в новость из разряда скандалы, интриги, расследования. Но надежда раздуть из искры пламя наверное еще теплится, а Онопко взял и ничего тянущего на шкандаль не сказал.
SHMEL
SHMEL
09 января в 11:51
Только время покажет правильность решения расстаться с Онопко и Овчинниковым. Как по мне, так если уж и нужно было расставаться, то сделать это немного по другому, все-таки они достаточно долго и преданно трудились на благо клубу.
Союзник противников
Союзник противников
09 января в 10:56
Мораль:У благодарности короткая память.
Байкал-38.
Байкал-38.
09 января в 10:29, ред.
А они взяли и так поступили.
Аксинья
Аксинья
09 января в 10:06
Толку было от Онопко как с козла молока, но вреда однако ж тоже никакого (по ВЫсоцкому)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 10:06
Онопко в интервью пытается доказать свою лояльность к главному тренеру ЦСКА, но вероятность того, что его вернут на старое место близко к нулю. Ганчаренко сам находится в несколько подвешенном состояния и его возможность на продолжении карьеры в качестве главного тренера армейцев будет решаться по результатам заключительной части чемпионата
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 09:57
Значит всё-таки разногласия были просто так не растаются.
ДСА
ДСА
09 января в 09:52
Надеется: может обратно позовут...
VAN ARM
VAN ARM
09 января в 09:45
спасибо за работу витя!
МапС
МапС
09 января в 09:38
А вот от Тедеско не защитил.
STVA 1
STVA 1
09 января в 09:35
Все равно долго проработал
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