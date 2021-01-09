Онопко: «Я всегда и везде защищал Ганчаренко»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал своё увольнение из столичного клуба.
Разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА не было. Были дискуссии, споры по поводу сборов, тренировок, перелётов, состава. Каждый высказывал своё мнение – это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Ганчаренко защищал. Когда с «Локомотивом» играли и Ганчаренко бросился к Сёмину, я побежал защищать его. Я всегда придерживался правила: есть главный тренер, а мы, все остальные, – помощники, наше дело помогать.
Он иногда подходил на лавочке, советовался: «Будем делать замену или не будем? Кого и когда выпустим?». Но в итоге все решения принимает он. Я никогда не отклонялся от этой линии. Будучи помощником, ты не можешь и не должен видеть себя главными. Хочешь быть главным – уходи в другую команду. Возможно, что-то произошло в те две недели, когда я проболел коронавирусом.
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Овчинников не согласен :))))
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Овчинников не согласен :))))