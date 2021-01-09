Агент Головина: «Саша мог бы появиться на поле еще до рождественской паузы»

Агент полузащитника «Монако» рассказал о возвращении игрока в строй после травмы.

Все ждали возвращения Саши. Травма была вроде бы незначительная, надрыв задней поверхности бедра, но в итоге она оказалась не такой простой, поэтому лечение затянулось. Медицинский штаб «Монако» прикладывал все усилия для того, чтобы Александр вовремя по графику восстановления вошел в тренировочный процесс, начал работать в общей группе.

Он мог бы появиться на поле еще до рождественской паузы, но тренер посчитал, что этого не стоит делать. Спешить не имело смысла, потому что реально помочь Саша мог только после кратковременной зимней паузы. Так и вышло. Александр вышел и в три касания сделал гол, забил. Ну и дальше вы видели сами, что происходило на поле.