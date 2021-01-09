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Агент Головина: «Саша мог бы появиться на поле еще до рождественской паузы»

09 января 2021, 12:08

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал о возвращении игрока в строй после травмы.

Все ждали возвращения Саши. Травма была вроде бы незначительная, надрыв задней поверхности бедра, но в итоге она оказалась не такой простой, поэтому лечение затянулось. Медицинский штаб «Монако» прикладывал все усилия для того, чтобы Александр вовремя по графику восстановления вошел в тренировочный процесс, начал работать в общей группе.

Он мог бы появиться на поле еще до рождественской паузы, но тренер посчитал, что этого не стоит делать. Спешить не имело смысла, потому что реально помочь Саша мог только после кратковременной зимней паузы. Так и вышло. Александр вышел и в три касания сделал гол, забил. Ну и дальше вы видели сами, что происходило на поле.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
09 января в 14:17
Вот за что люблю агентов-заботятся как мама родная,а то и больше.Не спят ночами, и всё же бескорыстно,из любви к таланту....такими улицы называть..ну или переулки..
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 13:54
С восстановлением спешить не надо
ДСА
ДСА
09 января в 13:11
Лучше позже, чем снова на больничную койку.
drug01
drug01
09 января в 12:53
Главное чтобы был здоров!!!
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 12:28
Ждём новых побед с Александром!
mihaluch
mihaluch
09 января в 12:24
Тренерскому штабу виднее.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 12:19, ред.
На Александра как на российского футболиста осталась одна надежда в значимых европейских чемпионатах -"Валенсия" с Черышевым находится в состоянии кризиса, Алексей Миранчук не может выиграть конкуренцию для попадания в основной состав в банде Гасперини, так что дерзайте Александр, и чтоб никаких травм!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 12:09
И так норм!
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