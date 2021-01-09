Кирьяков: «Трудно сказать, подойдёт ли Азмун „Боруссии“»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Зенита» в дортмундскую «Боруссию».

Трудно сказать, подойдёт ли Азмун «Боруссии». Всё-таки в Бундеслиге футбол намного быстрее и агрессивнее, и мы это прекрасно видели, когда играли с командами из чемпионата Германии на всех уровнях. Чтобы выступать в Бундеслиге, надо обладать такими качествами, как быстрая работа с мячом, умение быстро и правильно принимать решение. Это совсем другой футбол, его уровень там намного выше, чем у нас. Мне сложно сказать, готов ли Азмун к этому.

Наверное, и финансовая составляющая тоже играет для него большую роль. Потому что, уходя в более сильный клуб, более сильный чемпионат, ты должен понимать, что деньги там надо зарабатывать потом и кровью, а не вполноги, как в России.

Тут сам игрок должен решать: сможет ли он выбрать футбол и попробовать свои силы в Бундеслиге, или же он остановится на том, что скажет себе что-то вроде того: «Я играю в российском топ-клубе, здесь не очень сложный чемпионат, я здесь забиваю, являюсь одним из лучших игроков — что рисковать?» Поэтому здесь всё зависит от него самого. Конечно, он всё должен взвесить. Потому что это совсем другой уровень. В Бундеслиге — каждодневная работа и концентрация на футболе.

Если он сделает такой шаг, то, конечно, его надо приветствовать. Но, мне кажется, вряд ли. Как показывает практика, мало игроков у нас уезжают в сильные чемпионаты. Зачастую более комфортная жизнь на футбольном поле и за его пределами всё-таки перевешивают. Опять же, всё зависит от самого игрока.