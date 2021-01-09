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Кирьяков: «Трудно сказать, подойдёт ли Азмун „Боруссии“»

09 января 2021, 06:21

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна в дортмундскую «Боруссию».

Трудно сказать, подойдёт ли Азмун «Боруссии». Всё-таки в Бундеслиге футбол намного быстрее и агрессивнее, и мы это прекрасно видели, когда играли с командами из чемпионата Германии на всех уровнях. Чтобы выступать в Бундеслиге, надо обладать такими качествами, как быстрая работа с мячом, умение быстро и правильно принимать решение. Это совсем другой футбол, его уровень там намного выше, чем у нас. Мне сложно сказать, готов ли Азмун к этому.

Наверное, и финансовая составляющая тоже играет для него большую роль. Потому что, уходя в более сильный клуб, более сильный чемпионат, ты должен понимать, что деньги там надо зарабатывать потом и кровью, а не вполноги, как в России.

Тут сам игрок должен решать: сможет ли он выбрать футбол и попробовать свои силы в Бундеслиге, или же он остановится на том, что скажет себе что-то вроде того: «Я играю в российском топ-клубе, здесь не очень сложный чемпионат, я здесь забиваю, являюсь одним из лучших игроков — что рисковать?» Поэтому здесь всё зависит от него самого. Конечно, он всё должен взвесить. Потому что это совсем другой уровень. В Бундеслиге — каждодневная работа и концентрация на футболе.

Если он сделает такой шаг, то, конечно, его надо приветствовать. Но, мне кажется, вряд ли. Как показывает практика, мало игроков у нас уезжают в сильные чемпионаты. Зачастую более комфортная жизнь на футбольном поле и за его пределами всё-таки перевешивают. Опять же, всё зависит от самого игрока.

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112910415
112910415
24 января в 18:04
не потянет в Бундесе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 09:03
Тут вопрос в том, стоящая ли замена Азмуна Пепе? Т. е. по ценнику они примерно одинаковые (по крайней мере по слухам о предложении), а в плане игры и адаптации большой вопрос.
Что касается Азмуна, то бежать быстро он умеет, думать тоже может научиться.
Так что вполне неплохой вариант. Всё упрётся в цену. Зенит попытается взять за одного из лидеров побольше. Пойдёт ли на это Боруссия, справится ли в Германии Азмун, пойдёт ли к нам Пепе, впишется ли он в состав - список вопросов, над которыми надо думать.
Тут рискуют все три стороны...
ДСА
ДСА
09 января в 08:49
Надо его удержать, иначе забивать будет некому.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 января в 08:47
Рискует Боруссия...рискует Азмун....
Зенит по-любому в плюсе...
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 08:13
Без примерки никак не обойтись.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 08:10
Большой риск для Азмуна и еще больший для Боруссии. За годы привыкнув к скоростям РПЛ есть риск не пройти адаптацию в БундесЛиге. Азмуну надо взвешенно принимать решение.
sv_1969
sv_1969
09 января в 07:30
Нужен ли он Дортмунду надо спросить или это агентские игры. А то для Шляпы уход иранца трагедия, да и Зюба поникнет...
Mangur
Mangur
09 января в 07:18
Принимает решение руководство Боруссии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 06:26
Это уже их проблемы...
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