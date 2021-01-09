Кирьяков: «Трудно сказать, подойдёт ли Азмун „Боруссии“»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна в дортмундскую «Боруссию».
Трудно сказать, подойдёт ли Азмун «Боруссии». Всё-таки в Бундеслиге футбол намного быстрее и агрессивнее, и мы это прекрасно видели, когда играли с командами из чемпионата Германии на всех уровнях. Чтобы выступать в Бундеслиге, надо обладать такими качествами, как быстрая работа с мячом, умение быстро и правильно принимать решение. Это совсем другой футбол, его уровень там намного выше, чем у нас. Мне сложно сказать, готов ли Азмун к этому.
Наверное, и финансовая составляющая тоже играет для него большую роль. Потому что, уходя в более сильный клуб, более сильный чемпионат, ты должен понимать, что деньги там надо зарабатывать потом и кровью, а не вполноги, как в России.
Тут сам игрок должен решать: сможет ли он выбрать футбол и попробовать свои силы в Бундеслиге, или же он остановится на том, что скажет себе что-то вроде того: «Я играю в российском топ-клубе, здесь не очень сложный чемпионат, я здесь забиваю, являюсь одним из лучших игроков — что рисковать?» Поэтому здесь всё зависит от него самого. Конечно, он всё должен взвесить. Потому что это совсем другой уровень. В Бундеслиге — каждодневная работа и концентрация на футболе.
Если он сделает такой шаг, то, конечно, его надо приветствовать. Но, мне кажется, вряд ли. Как показывает практика, мало игроков у нас уезжают в сильные чемпионаты. Зачастую более комфортная жизнь на футбольном поле и за его пределами всё-таки перевешивают. Опять же, всё зависит от самого игрока.
Что касается Азмуна, то бежать быстро он умеет, думать тоже может научиться.
Так что вполне неплохой вариант. Всё упрётся в цену. Зенит попытается взять за одного из лидеров побольше. Пойдёт ли на это Боруссия, справится ли в Германии Азмун, пойдёт ли к нам Пепе, впишется ли он в состав - список вопросов, над которыми надо думать.
Тут рискуют все три стороны...
Что касается Азмуна, то бежать быстро он умеет, думать тоже может научиться.
Так что вполне неплохой вариант. Всё упрётся в цену. Зенит попытается взять за одного из лидеров побольше. Пойдёт ли на это Боруссия, справится ли в Германии Азмун, пойдёт ли к нам Пепе, впишется ли он в состав - список вопросов, над которыми надо думать.
Тут рискуют все три стороны...
Зенит по-любому в плюсе...
Зенит по-любому в плюсе...