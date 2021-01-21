Журналист Лонгари: «В Италии никого не волнует прошлое Кокорина»

Итальянский журналист и инсайдер издания TuttoMercatoWeb Джанлуиджи Лонгари прокомментировал переход нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

На мой взгляд, «Фиорентине» удалось провернуть очень хороший трансфер. И я доволен, что Кокорин в итоге приедет в Серию А: в декабре я первым в Италии написал о старте переговоров.

Кокорин — очень талантливый игрок. С переездом в Италию у него появятся новые стимулы, чтобы доказать свою состоятельность в более конкурентоспособной лиге, нежели РПЛ . Думаю, у Александра есть все шансы закрепиться в Серии А.

В Италии никого не волнует «криминальное» прошлое Кокорина, нам неинтересна его личная жизнь. Здесь всем любопытно узнать, каким футболистом окажется Александр. В Италии многие СМИ пишут о Кокорине, как о «плохом мальчике». Но есть и те, кто восхищается его игрой.

Если Кокорину удастся сосредоточиться на футболе, он сможет доказать, что его талант котируется в одной из лучших лиг мира — Серии А. Возможно, тогда прекратятся разговоры о том, что Александр — плохой мальчик.