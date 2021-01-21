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Журналист Лонгари: «В Италии никого не волнует прошлое Кокорина»

сегодня, 22:52

Итальянский журналист и инсайдер издания TuttoMercatoWeb Джанлуиджи Лонгари прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

На мой взгляд, «Фиорентине» удалось провернуть очень хороший трансфер. И я доволен, что Кокорин в итоге приедет в Серию А: в декабре я первым в Италии написал о старте переговоров.

Кокорин — очень талантливый игрок. С переездом в Италию у него появятся новые стимулы, чтобы доказать свою состоятельность в более конкурентоспособной лиге, нежели РПЛ. Думаю, у Александра есть все шансы закрепиться в Серии А.

В Италии никого не волнует «криминальное» прошлое Кокорина, нам неинтересна его личная жизнь. Здесь всем любопытно узнать, каким футболистом окажется Александр. В Италии многие СМИ пишут о Кокорине, как о «плохом мальчике». Но есть и те, кто восхищается его игрой.

Если Кокорину удастся сосредоточиться на футболе, он сможет доказать, что его талант котируется в одной из лучших лиг мира — Серии А. Возможно, тогда прекратятся разговоры о том, что Александр — плохой мальчик.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:03
По большому счету Кокорина пригласили не для того , чтобы почитать его личное дело. Фиалки надеяться , что он окажется спасителем в борьбе за выживание. А вот если у Саши не получится, вот тогда ему припомнят все : прошлое, настоящее и даже будущее. От любви до ненависти - это один шаг. Фиорентина сейчас в тяжелом положении и клуб возлагает на Кокорина какие то надежды. Ждем дебюта Александра.
Всем здоровья.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 23:01
Ну если одно место будет рвать на тренировках и на поле , то все получится, тем более фиалки ему по стилю больше подходят, под скоростные контратаки, нежели позиционные атаки спартака, да и открываться на грани офсайда на скорости, так как многие в Италии играют с высокой обороной
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:54
Теперь Кокоши надо оправдать высокое доверие
drug01
drug01
сегодня в 22:54
Желаем удачи и здоровья
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