Экс-форвард «Милана» Кутузов: «Трансфер Кокорина выгоден для обеих сторон»

Бывший нападающий «Милана» прокомментировал переход нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

До сих пор сложно сказать, в какой форме парень находится после перехода в «Спартак», хотя прошло уже много времени. Конечно, в Италии знают и обращают внимание на шлейф, который тянется за Кокориным.

«Фиорентина» сейчас тоже переживает не лучшие свои времена. Сейчас можно сказать, что этот трансфер выгоден для обеих сторон: Кокорин может перезапустить карьеру, а «Фиорентина» может заполучить потенциально забивного форварда.

Сумма трансфера 4 млн евро? Для нынешней «Фиорентины» это однозначно серьёзные цифры. Очевидно, Кокорин очень талантливый форвард с огромным потенциалом, хотя ему в этом году уже исполнится 30 лет.

Но мы можем только догадываться, как Кокорин распорядится предоставленным шансом с учётом, так скажем, его жизненных перемещений. При этом очень сложно будет сходу себя показать, потому что Кокорин давно не показывал свою лучшую игру. Думаю, мгновенно выйти на уровень форвардов, выступающих в Серии А, Александру будет невозможно.

Флоренция – футбольный город, так как со стороны жителей есть крайне пристальное внимание к «Фиорентине». Кокорину придётся столкнуться с давлением — с учётом не очень успешных результатов команды. Плюс его ждёт адаптация к новому менталитету, новой культуре, новому футболу.