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Итальянский журналист: «Кокорин — хорошая покупка для „Фиорентины“»

сегодня, 21:09

Флорентинский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Джаннаттазио прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Считаю, что Кокорин — хорошая покупка для «Фиорентины», поскольку клуб как раз искал на рынке опытных игроков. Александра приобрели, потому что это форвард с подходящими характеристиками для взаимодействия с Душаном Влаховичем. Кокорин может выступать как на острие, так и глубинным форвардом.

Из-за провальной летней трансферной компании «Фиорентина» никак не может стабилизировать результаты, найти четкий рисунок игры — не помогла даже смена тренера. Кроме того, самая большая проблема клуба заключается в отсутствии форварда, который способен забивать десять-пятнадцать мячей за сезон.

Для успеха в Серии А Кокорину нужно как можно скорее выучить итальянский и забить побольше голов в ближайшие месяцы.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:49
Рано говорить вначале надо сделку обмыть
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 21:29
Ждём массовой переобувки через 3-4 матча, если, конечно, Кокорину дадут столько времени
shlomo
shlomo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 21:21
Дима...он заиграет в лучшем случае в крестики-нолики.....или в ...
shlomo
shlomo
сегодня в 21:20
Мне не понятно...это что....и кто проплатил всю эту рекламу....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:12
Всемирный гипноз)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:09
Надеюсь он там заиграет
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