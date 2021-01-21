Флорентинский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Джаннаттазио прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

Считаю, что Кокорин — хорошая покупка для «Фиорентины», поскольку клуб как раз искал на рынке опытных игроков. Александра приобрели, потому что это форвард с подходящими характеристиками для взаимодействия с Душаном Влаховичем. Кокорин может выступать как на острие, так и глубинным форвардом.

Из-за провальной летней трансферной компании «Фиорентина» никак не может стабилизировать результаты, найти четкий рисунок игры — не помогла даже смена тренера. Кроме того, самая большая проблема клуба заключается в отсутствии форварда, который способен забивать десять-пятнадцать мячей за сезон.

Для успеха в Серии А Кокорину нужно как можно скорее выучить итальянский и забить побольше голов в ближайшие месяцы.