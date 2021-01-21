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Клопп: «Я не знаю, сыграет ли ван Дейк в этом сезоне»

сегодня, 11:25

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении защитника Вирджила ван Дейка после травмы.

Я не знаю, сыграет ли ван Дейк в этом сезоне, не могу точно сказать. Но он выглядит очень хорошо. Я разговаривал с ним по телефону, он в прекрасном настроении. Все это выглядит многообещающе, но я точно не знаю, когда он сможет вернуться в строй.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:37
Странные конечно дела происходят в Ливерпуле...ван Дайк конечно очень важный игрок команды, и все мы видем что без него игра Ливерпуля в обороне дает сбои....но мне больше интересно, куда же делась атакующая мощь Ливерпуля???
Может быть слухи о том, что не всё ладно в команде у Салаха с Мане это вовсе не слухи, а правда?!
drug01
drug01
сегодня в 11:29
Желаем здоровья и успехов
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