Клопп: «Я не знаю, сыграет ли ван Дейк в этом сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о восстановлении защитника после травмы.

Я не знаю, сыграет ли ван Дейк в этом сезоне, не могу точно сказать. Но он выглядит очень хорошо. Я разговаривал с ним по телефону, он в прекрасном настроении. Все это выглядит многообещающе, но я точно не знаю, когда он сможет вернуться в строй.