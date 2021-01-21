Клопп: «Я не знаю, сыграет ли ван Дейк в этом сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении защитника Вирджила ван Дейка после травмы.
Я не знаю, сыграет ли ван Дейк в этом сезоне, не могу точно сказать. Но он выглядит очень хорошо. Я разговаривал с ним по телефону, он в прекрасном настроении. Все это выглядит многообещающе, но я точно не знаю, когда он сможет вернуться в строй.
Может быть слухи о том, что не всё ладно в команде у Салаха с Мане это вовсе не слухи, а правда?!
Может быть слухи о том, что не всё ладно в команде у Салаха с Мане это вовсе не слухи, а правда?!