Итальянский журналист: «Кокорин может стать сюрпризом для игроков Серии А»

Флорентийский журналист Radio1 Sport Якопо Барлотти оценил трансфер нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Кокорин может стать хорошим приобретением, но я не очень доволен. Думаю, «Фиорентине» требуются другие игроки. Кокорина покупают потому, что «Фиорентину» покинул Патрик Кутроне и нужен форвард, а у Кристиана Куаме дела идут не слишком хорошо.

Неудачи «Фиорентины» в этом сезоне связаны с тем, что две последние трансферные кампании были проведены плохо. Собранные игроки не соответствуют тактическим требованиям ни предыдущего тренера Беппе Якини, ни нынешнего Чезаре Пранделли.

К тому же два опытных футболиста, Франк Рибери и Хосе Кальехон, не играют достаточно хорошо и не помогают команде так, как от них ждали.

Результаты «Фиорентины» сейчас разочаровывают, но Кокорин может стать сюрпризом для защитников Серии А и попытаться перезапустить игру своей новой команды. Если до конца чемпионата ему удастся забить пять-шесть голов и отдать столько же голевых передач, это будет хорошим результатом.