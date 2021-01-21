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Итальянский журналист: «Кокорин может стать сюрпризом для игроков Серии А»

сегодня, 21:49

Флорентийский журналист Radio1 Sport Якопо Барлотти оценил трансфер нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Кокорин может стать хорошим приобретением, но я не очень доволен. Думаю, «Фиорентине» требуются другие игроки. Кокорина покупают потому, что «Фиорентину» покинул Патрик Кутроне и нужен форвард, а у Кристиана Куаме дела идут не слишком хорошо.

Неудачи «Фиорентины» в этом сезоне связаны с тем, что две последние трансферные кампании были проведены плохо. Собранные игроки не соответствуют тактическим требованиям ни предыдущего тренера Беппе Якини, ни нынешнего Чезаре Пранделли.

К тому же два опытных футболиста, Франк Рибери и Хосе Кальехон, не играют достаточно хорошо и не помогают команде так, как от них ждали.

Результаты «Фиорентины» сейчас разочаровывают, но Кокорин может стать сюрпризом для защитников Серии А и попытаться перезапустить игру своей новой команды. Если до конца чемпионата ему удастся забить пять-шесть голов и отдать столько же голевых передач, это будет хорошим результатом.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 22:30
Ну да, стулом он неплохо машет.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:13
5-6 голов и столько же голевых?
Такое кокорин только у нас в лиге послабее делал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:53
Как надоели эти прогнозы...
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