«Манчестер Юнайтед» отклонил все предложения об аренде ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» отклонил все предложения по аренде полузащитника Донни ван де Бека, сообщает ESPN.
Полузащитник сборной Нидерландов не получает регулярной игровой практики после перехода в МЮ из «Аякса» осенью прошлого года. Однако, по информации источника, главный тренер манкунианского клуба Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить его в команде.
Сообщается, что МЮ отказал всем клубам, сделавшим предложения об аренде 23-летнего футболиста.
Про аренду действительно странно если бы отпускали - тут скорее претензии почему не наигрывает в основе?
В любом случае, с тренера спрос - ему и решать, может голландца хоть в дубль сослать, никто и не вспомнит о нём, если в конце сезона МЮ займут 1-2 место в АПЛ.
Другое дело, а почему сам Ван де Бек решил идти в МЮ, когда в команде уже были и Бруно и Погба?? Или так хотелось сбежать из Аякса, что даже не подумал "на пол шага" наперёд?? Мог спокойно ещё годик поиграть в Аяксе и только будущим летом уходить... =)
Про аренду действительно странно если бы отпускали - тут скорее претензии почему не наигрывает в основе?
В любом случае, с тренера спрос - ему и решать, может голландца хоть в дубль сослать, никто и не вспомнит о нём, если в конце сезона МЮ займут 1-2 место в АПЛ.
Другое дело, а почему сам Ван де Бек решил идти в МЮ, когда в команде уже были и Бруно и Погба?? Или так хотелось сбежать из Аякса, что даже не подумал "на пол шага" наперёд?? Мог спокойно ещё годик поиграть в Аяксе и только будущим летом уходить... =)