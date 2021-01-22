«Манчестер Юнайтед» отклонил все предложения об аренде ван де Бека

1611325871

сегодня, 17:31

«Манчестер Юнайтед» отклонил все предложения по аренде полузащитника , сообщает ESPN.

Полузащитник сборной Нидерландов не получает регулярной игровой практики после перехода в МЮ из «Аякса» осенью прошлого года. Однако, по информации источника, главный тренер манкунианского клуба Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить его в команде.