ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» отклонил все предложения об аренде ван де Бека

сегодня, 17:31

«Манчестер Юнайтед» отклонил все предложения по аренде полузащитника Донни ван де Бека, сообщает ESPN.

Полузащитник сборной Нидерландов не получает регулярной игровой практики после перехода в МЮ из «Аякса» осенью прошлого года. Однако, по информации источника, главный тренер манкунианского клуба Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить его в команде.

Сообщается, что МЮ отказал всем клубам, сделавшим предложения об аренде 23-летнего футболиста.

Все новости
СлухиЭдегор в шаге от перехода в «Арсенал»
Сегодня, 13:57 Комментарии14
Главный тренер «Флуминенсе»: «Я уверен, что мы подпишем Тиаго Силву»
Сегодня, 10:16 Комментарии4
Слухи«Лестер» стал ещё одним претендентом на Эриксена
Вчера, 22:36 Комментарии6
Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января
Вчера, 15:08 Комментарии26
Слухи«Парма» хочет подписать защитника «Ювентуса» Ругани
Вчера, 14:46 Комментарии4
СлухиТоп-клубы АПЛ следят за игроком «Баварии»
Вчера, 12:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 18:45, ред.
Ну а что? Очень "логичное" решение - наигрывать в АПЛ Погба, у которого остался год контракта, и который летом наверняка уйдёт. А Ван де Бека "мариновать" на лавочке и выпускать в ЛЕ или Кубке, ожидая что он сразу будет играть "как влитой" =) Будущие покупатели Погба (вероятно Юве или Реал) ещё спасибо большое скажут, что дали практику Погба прямо перед уходом из клуба...
Про аренду действительно странно если бы отпускали - тут скорее претензии почему не наигрывает в основе?
В любом случае, с тренера спрос - ему и решать, может голландца хоть в дубль сослать, никто и не вспомнит о нём, если в конце сезона МЮ займут 1-2 место в АПЛ.
Другое дело, а почему сам Ван де Бек решил идти в МЮ, когда в команде уже были и Бруно и Погба?? Или так хотелось сбежать из Аякса, что даже не подумал "на пол шага" наперёд?? Мог спокойно ещё годик поиграть в Аяксе и только будущим летом уходить... =)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:53
Странно что кто-то полагал что его зимой отпустят. В ЛЕ и кубке Англии будет играть, а в следующем сезоне допускаю что его будут интегрировать в основу.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 17:38
конечно, пусть лучше на лавке сидит
marvel777
marvel777
сегодня в 17:36
в Лиге Европы будет играть уж точно
drug01
drug01
сегодня в 17:33
Значит так будет лучше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100