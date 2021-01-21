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«Лестер» стал ещё одним претендентом на Эриксена

сегодня, 22:36

Полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ.

Как сообщает источник со ссылкой на Telegraph, интерес к датчанину проявляет «Лестер». Однако «лисы» не спешат делать конкретное предложение по трансферу игрока. Причиной такого решения являются высокие требования футболиста по зарплате.

Эриксен хочет получать около 300 000 фунтов стерлингов в неделю, однако «Лестер» не готов платить полузащитнику такую заработную плату.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 23:09
15 миллионов фунтов в год Эриксену сейчас не будет платить вообще никто в мире... Сейчас даже китайцы "поиздержались" и не спешат выдавать дикие оклады европейским "звёздам на излёте". Особенно странно подобное требование выглядит, если вспомнить что в Интере Эриксен получает 7,5 млн. евро... Откуда такие запросы у датчанина и у его агента?? Кристиану лучше бы сейчас наоборот сделать шаг назад в запросах по зарплате, и выбрать команду которой он действительно нужен - чтобы играть постоянно, и "реанимировать карьеру"... Надеюсь всё таки, что новость не правдивая. Поскольку если Эриксен действительно запросил такой оклад - то сидеть ему на лавочке в Интере, до конца контракта, и боюсь играть он будет только в матчах сборных...
goalaktika
goalaktika
сегодня в 23:06
300тыс! Фунтов! В неделю!..
У Лестера и так не плохой состав, кажется)
Cat01
Cat01
сегодня в 22:57
Это будет усиление команды
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:51
Лестер на ходу,пусть туда идёт
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