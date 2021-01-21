«Лестер» стал ещё одним претендентом на Эриксена

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сегодня, 22:36

Полузащитник может вернуться в АПЛ .

Как сообщает источник со ссылкой на Telegraph, интерес к датчанину проявляет «Лестер». Однако «лисы» не спешат делать конкретное предложение по трансферу игрока. Причиной такого решения являются высокие требования футболиста по зарплате.

Эриксен хочет получать около 300 000 фунтов стерлингов в неделю, однако «Лестер» не готов платить полузащитнику такую заработную плату.