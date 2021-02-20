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Игонин: «Что-то реальное Кокорин делал только года три»

20 февраля 2021, 12:18

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Мне не совсем ясно, как «Спартак» может декларировать борьбу за чемпионство, если вокруг столько отвлекающих моментов. В частности, непонятно зачем вообще брали Кокорина, что постоянно происходит в руководстве. Странная история какого-то брожения. Теперь говорят о возвращении футболиста, которое анонсируется как некое второе пришествие.

При этом ожидания насчет его второго пришествия лично мне подозрительны. Человек потерял место в основном составе в чемпионате Голландии и в Россию, видимо, едет за заработком. И при этом мы почему-то ждем от него чудес.

У Кокорина достаточно таланта, чтобы сесть во второй или третий поезд. Но скажу так: в 25 лет гением может стать каждый, а когда тебе под 30, для этого нужно что-то делать. Станет Кокорин прикладывать усилия или нет — это вопрос. Причем он стоит на протяжении всей его карьеры. У меня ощущение, что из тех 15 лет, что она длится, что-то реальное Кокорин делал года три. И где гарантия, что это будет происходить сейчас? Я бы на это не поставил.

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Boricku
Boricku
20 февраля в 14:51
Сочи ждёт
An Jo
An Jo
20 февраля в 13:02
Ага. Делал. Когда в тюряге сидел.
David Young
David Young ответ Qatar Airways (раскрыть)
20 февраля в 12:32
/
Qatar Airways
Qatar Airways
20 февраля в 12:30
Пил грудное молоко и учился говорить?
ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 12:30
Да наверное и меньше
beefs
beefs
20 февраля в 12:19
какой что-то прикладывать, он уже полный деградант...
David Young
David Young
20 февраля в 12:19
Взвешенное и справедливое мнение о проблемном российском футболисте.
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