Игонин: «Что-то реальное Кокорин делал только года три»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о переходе нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Мне не совсем ясно, как «Спартак» может декларировать борьбу за чемпионство, если вокруг столько отвлекающих моментов. В частности, непонятно зачем вообще брали Кокорина, что постоянно происходит в руководстве. Странная история какого-то брожения. Теперь говорят о возвращении футболиста, которое анонсируется как некое второе пришествие.

При этом ожидания насчет его второго пришествия лично мне подозрительны. Человек потерял место в основном составе в чемпионате Голландии и в Россию, видимо, едет за заработком. И при этом мы почему-то ждем от него чудес.

У Кокорина достаточно таланта, чтобы сесть во второй или третий поезд. Но скажу так: в 25 лет гением может стать каждый, а когда тебе под 30, для этого нужно что-то делать. Станет Кокорин прикладывать усилия или нет — это вопрос. Причем он стоит на протяжении всей его карьеры. У меня ощущение, что из тех 15 лет, что она длится, что-то реальное Кокорин делал года три. И где гарантия, что это будет происходить сейчас? Я бы на это не поставил.