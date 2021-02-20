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Генич: «На сборах „Спартак“ произвёл на меня скомканное впечатление»

20 февраля 2021, 11:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный комментатор Константин Генич рассуждает о предстоящем матче «Динамо» и «Спартака» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Я видел «Спартак» на сборах, он произвел скомканное впечатление. Тедеско пробовал разные варианты, в том числе переходил на игру в два центральных защитника.

«Динамо» я наблюдал в матче с «Рубином», и мне динамовцы понравились, но был неприятный звоночек — поражение от «Сочи».«Спартак» неделю готовился к дерби в суровых российских условиях, а «Динамо» прямо из Турции выйдет на поле в воскресный мороз. Думаю, шансы 50 на 50.

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pioner1987
pioner1987
20 февраля в 16:27
Ну вот комментаторы газтелевиденья и отмазку для Динамо сразу придумали мол из тепла в лютый холод преимущество только по этому у Спартака. Ну на то они и любители. Профи своего дела давно смылись с помойного канала
makkie
makkie
20 февраля в 12:28
Так Спартак наигрывал на сборах схему 4-2-3-1 или 4-5-1, чтобы иметь альтернативный вариант на разные сценарии матчей. До этого в сезоне неизменно играли в 3-5-2.

Логично, что впечатление скомканное будет - тут важнее задумки ТШ, восприятие игроков, а не то, что Генич увидел :))))
drug01
drug01
20 февраля в 12:05
Будем смотреть саму игру
leopit
leopit
20 февраля в 11:57
    mihaluch
    mihaluch
    20 февраля в 11:47
    Пришёл к выводу что и все.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    20 февраля в 11:45
    Первая часть интервью звучит, как послание от радистки Кэт). Вторая, как от типа эксперта).
    batog
    batog
    20 февраля в 11:38
    А когда для тебя Спартак был нормальным???
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