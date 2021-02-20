Генич: «На сборах „Спартак“ произвёл на меня скомканное впечатление»

Известный комментатор Константин Генич рассуждает о предстоящем матче «Динамо» и «Спартака» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Я видел «Спартак» на сборах, он произвел скомканное впечатление. Тедеско пробовал разные варианты, в том числе переходил на игру в два центральных защитника.

«Динамо» я наблюдал в матче с «Рубином», и мне динамовцы понравились, но был неприятный звоночек — поражение от «Сочи».«Спартак» неделю готовился к дерби в суровых российских условиях, а «Динамо» прямо из Турции выйдет на поле в воскресный мороз. Думаю, шансы 50 на 50.